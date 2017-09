por scuderia ferrary » Ayer, 13:47

Toto Wolff se ha reunido con Jos Verstappen en el hospitality de Mercedes. El jefe de las flechas de plata asegura que no han hablado de su hijo Max, pero reconoce que hay que tener al holandés "en el radar" porque será una de las estrellas del futuro”.Verstappen tiene contrato con Red Bull para las temporadas 2018 y 2019. Es su apuesta de futuro, pero sus repetidos abandonos por averías mecánicas han alimentado todo tipo de rumores sobre su futuro en la escudería de Milton Keynes.Según el rotativo alemán Bild, Wolff se ha visto con Jos Verstappen este fin de semana. Niki Lauda se ha encargado de salir al paso de cualquier especulación al respecto."Los rumores no tienen sentido. Los hechos son que Verstappen tiene un contrato con Red Bull hasta el final de 2019. Hasta 2020, no puede cambiar. Ha de estar ahí dos años más. Pueden pasar tantas cosas hasta entonces, que no tiene sentido que yo hable de este tema".Wolff asegura que no hablaron sobre un plan de futuro con Max, a pesar de que reconoce su potencial."Conozco a Jos desde hace muchos años. Tenemos un amigo en común que está de visita. Nuestros amigos holandeses vinieron y tomamos un café. Nada más, nada menos", relata en declaraciones a la cadena alemana de Sky."No hay interés en Max Verstappen para el año que viene. No está disponible. Es uno de los nombres que hay que tener en el radar. Es una de las estrellas del futuro. Max y Esteban Ocon forman parte de ese grupo".