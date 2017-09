por CED » Hoy, 04:47

Yo pienso que si no se permite la publicidad de cigarrillos o tabaco, Ferrari y Marlboro se las han ingeniado muy bien para seguir unidos sin que se les pueda recriminar.



En mi caso personal, me he negado a tomar profesionalmente fotos de tabaco, porque los considero muy dañinos, viendo personas cercanas que han sufrido mucho las consecuencias de haber fumado por décadas, pero nada puedo hacer para que la sociedad no consuma lo que considero malo para los humanos, como tampoco me gustaría que se me lancen en picada contra la cerveza.....los humanos sabemos que es dañino o no y ya depende de cada cual que quiere consumir.



En cuanto al tabaco, siempre recuerdo una campaña de la Tabacalera Española en los setentas que decía al finalizar sus spots publicitarios: "Fume menos....sabe mejor".



Ahora, en el mes pasado he visto una publicidad de Heineken en la que aparece el gran Jackie Stewart en un evento social y le ofrecen una cerveza, la mira.... lo piensa un poco y responde: "Gracias, mejor no, aún conduzco" y se dirige a su coche.



Es cosa de publicitar con ingenio y creatividad. Ferrari y Marlboro lo han hecho.