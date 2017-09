por GTO » Ayer, 14:28

Sinceramente, es de las pocas veces que la fia ha actuado bien. 5 Segundos por saltarse la chicanne me parece adecuado. Palmer no gano mucho mas de medio segundo por saltarse la chicanne.



Creo que ambos vienen picado con Palmer en Spa, donde se sacaron varias veces de pista.









Creo que Alonso esta sacando, carrera tras carrera los pies del tiesto. No voy a entrar en el tema del karma del team radio, porque el piloto habla con su ingeniero, aunque si diré que no me gusto para nada. Lo que me parece una falta de respeto y de prepotencia decir esto: pero los comisarios debían estar tomando una Heineken en ese momento»



No se puede ir así por la vida. No creo necesario insultar a los comisarios por que la sanción a otro piloto, te parece poco. Palmer se salto la chicane por que si no, colisionaban, pero salió de la curva por detrás de Alonso, y le paso en la recta. ¿que debería haber devuelto la posición? es posible, pero 5 segundos me parece justo. Es un colchón que si Alonso fuera capaz de seguir el ritmo de Parker, hasta 5 segundos, le valdría mantener su posición. El problema es que Alonso se mosquea porque no puede seguirle.

Decir que los comisarios estaban borrachos, no me parece bien, aunque tuviera razón...