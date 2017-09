por GTO » Ayer, 14:31

Descontento en Force India con MercedesAndy Green, responsable técnico de Force India, asegura que el equipo esperaba tener el motor actualizado de Mercedes en el Gran Premio de Bélgica y se mostró decepcionado porque recién lo tendrán en Singapur.Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, pilotos del equipo Mercedes, recibieron una nueva unidad de potenica en Spa, por lo cual disfrutaron de su beneficio en una de las pistas más importantes en cuanto a motor de la temporada.Green dice que originalmente se les dijo a Force India y Williams que ellos también tendrían la actualización en Bélgica, pero problemas de fabricación motivaron un retraso.Mercedes siempre trata por igual a sus equipos cliente y es por eso que los provee con nuevas unidades al mismo tiempo.Ambos equipos ahora han recibido la noticia de que tendrán un motor cada uno en Singapur, creando la complicación de tener que decidir cuál de sus respectivos pilotos lo usará, dejando al que no lo tenga en una inevitable desventaja."Creo que estamos seguros de que llegaremos al final del año sin penalizaciones si todo sigue igual", dijo Green. "¿Estamos felices de tener una unidad de potencia menor que la del equipo de fábrica? No, no lo estamos. Sinceramente preferiríamos estar en su situación”."Es una actualización de rendimiento, y dado que éstas son las dos pistas más sensibles a la potencia durante la temporada, son dos carreras en las que nos gustaría haber tenido la nueva unidad”.Green indicó que "no había antecedentes" en que Mercedes entregue solamente una unidad actualizada a cada equipo cliente en lugar de dos."Hasta ahora nos han prometido una sola para Singapur, aunque también nos dijeron al principio que lo tendríamos en Spa. Debo reconocer cierta decepción"."Siempre es útil tener más caballos de potencia, eso es seguro, por lo que habría sido positivo tenerlo en las dos pistas donde se necesita más potencia".