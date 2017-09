por Rednal Aron » Hoy, 09:54

Trupon escribió: O Alonso abandona, o McLaren y Honda rompen, una de dos, estoy convencido.

Question: In the same interview you praised Fernando Alonso and said that he was pushing the team, pushing it in the right direction. Does he still do it?

Eric Bouillet: Yes, definitely.



Question: And in what direction is he pushing McLaren now?

Eric Bouillet: In the right!



Q: So you are still allies?

Eric Bouillet: Yes. Fernando has access to all our calculations, he is aware of everything that is associated with the modernization of the chassis, but with this all right. He likes our approach to work, likes the people who surround him, and I think he still believes in McLaren. Probably, in Honda's ability to achieve goals, he believes less.

Hace poco en otra noticia comentaba que el volumen de críticas de Alonso hacia Honda había llegado a tal punto que no era comprensible si no existía una complicidad con McLaren al respecto.En otro foro, de habla inglesa, hay una transcripción de una entrevista con Eric Boulliet para el portal F1News.ru. Copio y pego un extracto al respecto de lo que dices:El original aquí: https://www.f1news.ru/interview/boullier/123499.shtml Quizás yo vea en esas respuestas algo que no es pero a mi me reafirman en que Alonso ha actuado en todo esto más como vocero mediático de la propia McLaren que como un miembro díscolo del equipo. Por supuesto que Fernando estaba y está decepcionado con las prestaciones de Honda pero como lo está la dirección de la escudería británica.