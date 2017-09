por Trupon » Ayer, 15:59

Christian Horner critica las decisiones de la FIA de retrasar la clasificación de Monza

Demasiado conservadores

Juan Grau Martínez 4 de Septiembre 2017Este fin de semana, durante el Gran Premio de Italia, vimos una de las clasificaciones más largas de la historia de la Fórmula 1. Y es que la lluvia hizo acto de presencia en Monza y dificultó bastante el salir a pista a correr. Sin embargo, cuando peor eran las canciones, la sesión comenzó a la hora puntual. A los pocos minutos, Romain Gorsjean pasaba por línea de meta a más de 300 km/h cuando sufrió aquaplanning y se fue directo contra los muros, momento en el que la FIA decidió mostrar banderas rojas y posponer la calcificación.Así pues, cada 15 minutos salía el Coche de Seguridad para evaluar las condiciones de la pista y reportar a Dirección de carrera las conclusiones. Cada quince minutos durante más de dos horas y media, la sesión de clasificación se fue posponiendo, provocando al mismo tiempo el enfado y la desesperación por los aficionados que ocupaban las gradas. Y es que en los primeros minutos de suspensión, la lluvia dio un respiro de más de media hora en el que se podría haber corrido pero la FIA no lo vio oportuno, motivo por el cual se han generado las críticas.verstappenChristian Horner ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto: para el jefe de Red Bull, la FIA se equivocó al retrasar la sesión de clasificación a causa de la lluvia. Horner argumenta su opinión y afirma que la Fórmula 1 es un deporte más que preparado para competir bajo la lluvia alegando que no se debe correr única y exclusivamente cuando las condiciones son normales."Para ser sinceros, creo que la reacción de la FIA fue muy conservadora. diría que demasiado conservadora incluso. La Fórmula 1 no es un deporte que requiera de condiciones únicamente normales para poder competir. Desde el punto de vista de la seguridad, es comprensible que se tomara tanta precaución en cierto punto, pero podríamos haber salido a pista mucho antes de lo que lo hicimos. No es un asunto que debamos denunciar los equipos, sino que lo deben hablar internamente en la FIA", ah explicado el jefe de Red Bull.