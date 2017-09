por scuderia ferrary » Ayer, 19:05

El nuevo director general deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, asegura que el deporte está encantado con la gran batalla por el título, que se vive este 2017. Y no lo dice cualquiera, sino el exdirector técnico de Ferrari durante la época de las luchas épicas entre Michael Schumacher y Mika Häkkinen.El Campeonato está, por fin, equilibrado, ya que a pesar de que Mercedes reinó en Austria y Gran Bretaña, Sebastian Vettel dejó sembrada su amenaza en Hungría y ahora, Lewis Hamilton volvió a imponerse en Bélgica y recuperó el liderato en Italia."La F1 tiene un duelo legendario otra vez. Entonces eran Schumacher y Hakkinen los que electrificaban a las masas y hoy, Vettel y Hamilton", ha destacado el británico para el diario alemán Sport Bild.Uno de los temas candentes de la temporada ha sido el hecho de que los pilotos tengan que penalizar por problemas en sus monoplazas –cambios en el motor o la caja de cambios–. Muchos creen que eso perjudica al espectáculo, entre ellos el propio Ross Brawn, ya que para los fans no es fácil comprender por qué su ídolo comienza retrasado en la parrilla."Odio el hecho de que tengamos que influir en la competición por los problemas técnicos. Sé que puedes decir que si un coche se estropea en una carrera, eso es un problema técnico y ha afectado a la carrera, pero creo que los aficionados entienden eso. Para un aficionado digerir que su héroe está en la parte de atrás de la parrilla porque tuvo que cambiar su motor, hace que el deporte no sea grande. Tenemos que encontrar una solución a eso, o con una penalización diferente o quitar la sanción y lidiar con el problema de arreglarlo", ha opinado en declaraciones al portal web estadounidense Motorsport.com.De esta forma Liberty confirma que ya trabajan en una posible solución de cara al futuro junto a la FIA, y espera que la solución aparezca definitivamente cuando la nueva normativa de motores entre en 2021: "Trabajamos con la FIA ahora en intentar ver si hay una solución mejor en el futuro y ciertamente esperamos que con un motor y unas reglas nuevas, definitivamente tengamos una solución mejor. Quizás podamos introducir una solución mejor entonces porque es un aspecto nada popular de la F1 en este momento", aseguró."Una de las cosas que se ha planteado es perder puntos en el Campeonato de Constructores. Podría haber otras penalizaciones más discretas. Teníamos un sistema de tokens para el motor y no estaba mal en realidad. Se complicó un poco. Creo que necesita repensarse. Las penalizaciones no son nada populares y deberíamos encontrar una solución mejor", valoró.ELIMINAR EL DRS PARA 2021, LA AMBICIÓN DE LA NUEVA F1Otro de los puntos que Liberty tiene en mente cambiar para el futuro es el DRS. Brawn cree que sería apropiado para el Gran Circo abandonar ese concepto en el futuro. "Es un compromiso. Creo que lo tenemos, y lo que deberíamos hacer es encontrar una solución mejor, porque es una mejora para ayudar a adelantar, y lo que realmente queremos es que los coches sean capaces seguirse unos a otros correctamente y adelantar", apuntó."Así que para mí la solución, en la que ahora hemos empezado un programa, es desarrollar coches, diseñar coches, de tal forma que puedan correr con una proximidad muy cercana. Un coche de F1 actual está totalmente optimizado para correr por sí mismo. Los equipos, cuando van al túnel de viento y crean sus programas de dinámica de fluidos para desarrollar el coche, se hace todo de forma aislada. Así que cuando pones otro coche alrededor, ese coche no funciona tan bien", recordó el director deportivo de Liberty."En lo que estamos trabajando es en generar la capacidad para fijarnos en los coches que están compitiendo muy cerca, y qué tipo de diseños necesitamos para habilitar que eso ocurra. Y pienso que cuando hagamos eso, que es nuestra ambición para 2021, los coches no necesitarán DRS. Quizá haya otras soluciones que sean necesarias para conseguir eso, pero no tendrán la artificialidad del DRS. Porque es una opinión mixta. Creo que los fans quieren ver grandes maniobras de adelantamiento, y ellos no quieren ver adelantamientos por pulsar el botón de adelantar y seguir adelante", finalizó.