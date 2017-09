por scuderia ferrary » Ayer, 19:10

Los próximos días son claves para el futuro de McLaren, Honda, y su vinculación dentro de la Fórmula 1. Han sido dos años y medio de peregrinaje por el desierto de los abandonos, los malos resultados, y la falta de competitividad, y se espera que en las oficinas de Woking se tomen noticias importantes.Las opciones parecen claras. Seguir utilizando el motor japonés la próxima temporada, o bien romper ese contrato para buscar un nuevo fabricante –Renault– de cara a la próxima temporada. Pero en Honda no se rinden y tratarán de agotar todas sus opciones para mantener vivo el binomio anglo-japonés hasta el final.Yusuke Hasegawa asegura que trata de convencer a base de mejoras de rendimiento a la histórica escudería, pero teme que ya sea demasiado tarde: "Todavía estoy intentando hacer un buen rendimiento para convencerles, pero no estoy seguro de que vaya a ser suficiente", comentó el jefe del proyecto de Honda en F1. "Honda nunca se rinde en mantener esta colaboración", apuntó.La situación es desastrosa, con múltiples abandonos del McLaren MCL32 durante toda la temporada, un motor poco competitivo y el centro de todos los rumores. Pero todo ello motiva más a los japoneses para mejorar, tal y como apunta el propio Hasegawa: "Ha acelerado el desarrollo. Es una motivación dentro de la fábrica", afirma.Lo cierto es que el motor Honda ha dado un paso adelante en las últimas carreras, y es algo que llena de optimismo al jefe de los nipones: "Desde Austria, la introducción de la spec 3 en el motor, nuestro desarrollo se ha acelerado y la tasa de desarrollo es muy buena. Vimos algo de ganancia en el rendimiento con cada actualización así que es muy esperanzado" valoró.Una vez dejado atrás el GP de Bélgica e Italia, se avecina Singapur. Una prueba que en Honda esperan con ganas para poder demostrar la valía –si es que existe– de su motor. Aunque eso sí, confirma que no habrá ninguna gran actualización que pueda llegar a tiempo: "Tenemos cierta confianza sobre la competitividad –en Singapur–. Ya hemos decidido que el motor actual irá a Singapur. Quizá actualicemos algunas configuraciones o configuraciones del motor pero no podemos hacer una gran mejora allí", finalizó.