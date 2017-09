por GTO » Ayer, 22:02

UN FERRARI IRRECONOCIBLESergio Marchionne: "La diferencia entre Mercedes y Ferrari en Monza ha sido vergonzosa"Sergio Marchionne, presidente de la escudería Ferrari, presenció en vivo y en directo el Gran Premio de Monza que, muy a su pesar, fue un fiasco para el equipo italiano puesto que corrían en casa y frente a su afición. Cierto es que Sebastian Vettel consiguió subir al podio tras cruzar la bandera a cuadros en tercera posición, pero un equipo con Ferrari, y corriendo en casa, tenía que ofrecer más a su gente. Así pues, Marchionne ha hecho balance del fin de semana y de los objetivos del equipo en el futuro más inmediato. Tras la carrera, el presidente de Ferrari define con una palabra la diferencia entre Mercedes y Ferrari: "vergonzosa"."La potencia de Mercedes es, sin duda, mucho mejor que la de Ferrari. Si tenemos en cuenta la diferencia en los Mercedes y Ferrari a día de hoy, la verdad es que es vergonzoso. De todas formas, nuestro objetivo no ha cambiado. Lo que los aficionados han visto este fin de semana no es el verdadero Ferrari. Algo no ha ido bien", ha explicado el presidente de Ferrari ante un fin de semana nefasto para su equipo.vettelQueda mucho campeonatoMarchionne espera que entro de dos semanas, en Singapur, el equipo pueda estar a la altura de Mercedes. Es un trazado que debe adaptarse al coche del equipo italiano, por lo que se espera que ambos equipos estén muy juntos y veamos un fin de semana reñido. Sin embargo, Marchionne insiste en que el equipo no estuvo a la altura en Monza y asegura que debió suceder algo, porque en Spa lucharon por ganar la carrera, pero en casa estuvieron a un mundo de Mercedes."Creo que en Singapur estará muy igualado. El resultado de Monza no cambia que hace una semana estuvimos cerca de ganar y tal vez teníamos el coche más rápido. Pero algo ha pasado este fin de semana. Por primera vez esta temporada el resultado ha sido peor de lo que esperábamos, así que es obvio que hay trabajo por hacer. Monza es Monza, pero el Campeonato sigue siendo largo todavía. Pero Mercedes estuvo un segundo por vuelta por delante de nosotros y es imposible. Ese no es Ferrari", ha concluido el presidente de Ferrari.