por scuderia ferrary » Hoy, 14:01

La Fórmual 1 se toma un descanso esta semana, y Fernando Alonso ha aprovechado para volver a pisar suelo español. El piloto asturiano ha sido el encargado de inaugurar la nueva temporada del afamado programa de televisión, El Hormiguero. El bicampeón mundial, que durante la mañana del lunes fue nombrado socio de honor del Real Madrid, ha repasado la actualidad de la Fórmula 1 y su situación personal junto a Pablo Motos.SU FUTURO PARA 2018´Está contento en McLaren, esperará a conocer su motor 2018 y no descarta que haya noticias pronto"Hay que esperar. Creo que McLaren está en una situación difícil, porque lleva tres años siendo muy poco competitivo. Tienen que buscar una solución. Una de ellas puede ser cambiar el motor"."Yo voy a esperar a su decisión antes de tomar la mía. Quiero ser leal al equipo que me ha ayudado estos tres años. Hemos pasado por momentos juntos. Cuando ellos aclaren la situación y sepan qué paquete tendrán para el año que viene, tomaré una decisión. No quiero hablar con mucha más gente antes de darles la primera oportunidad a ellos, porque creo que se lo merecen. No lo sé. Quizá esta semana. Espero que sea pronto"."Yo creo que irá bien, más que nada porque McLaren, junto a Ferrari, son las dos escuderías históricas de la Fórmula 1. Tres años de ser poco competitivos creo que es el límite para una escudería de este calibre. Tengo confianza en que el año que viene lo solucionemos todo".RESISTENCIA A LA ADVERSIDAD"Lo aceptas. Eres una parte de un equipo muy grande, de 1.000 personas. A veces las cosas salen bien. A veces los frenos no están al 100%, a veces el piloto no está al 100%... Empiezas a sentirte parte de ese equipo y no tienes una sensación de que no vas bien por culpa ajena. Es por culpa de todos, culpa nuestra"."-Después de un problema en una carrera- yo voy a cenar. Te acostumbras, son muchos años. No es que llegues de repente o la Fórmula 1 o que hayas ganado todas las carreras hasta la Fórmula 1. En los 15 primeros años de tu carrera deportiva, has corrido 1.000 carreras y has ganado 30. Tienes mucha experiencia en no ganar, porque ganar sólo gana uno".2017El abandono de Italia"Hay dudas, como siempre. Rodando cerca de otro coche, el cambio se sobrecalentó un poco y creímos que era un problema con un sensor. Ante la duda, decidieron retirar el coche porque eso te da la posibilidad de cambiar el cambio para Singapur"."Empiezas a decir por la radio ‘esto no cambia’… Ven una temperatura demasiado alta, te dicen de anular algún sensor del cambio para ver si eso soluciona el problema. Intentas solucionarlo. A veces sale bien, otras veces no se soluciona".El enfado con Jolyon Palmer"-Cuando eso ocurre- sigues centrado en la carrera. Haces un reset en ese momento. Te cabreas y te entra un poco de frustración. Te cabreas y haces un reset, intentas optimizar la carrera a partir de ese incidente, que crees que no es justo. Intentas recordarlo por la radio, porque sabes que el director de carrera lo escucha…""Parece que no, pero cuando vamos en el coche pensamos en casi todo. No sólo en la carrera en sí. Recuerdo pensar en algún entrenamiento en si tenía la calefacción de cada encendida, pensar que si me habré olvidado de esto, si he cerrado la puerta del garaje… Es real".Próximas carreras"Muchas -posibilidades-. Pasadas Spa-Francorchamps y Monza, las dos últimas carreras, todas las que quedan son un poco más favorables para nuestro coche. Espero puntuar prácticamente en todas las carreras".INDIANAPOLIS 2017"Fue una experiencia muy bonita, el correr en una categoría diferente, en un óvalo con coches muy diferentes… Suponía un reto, que era algo que buscaba también para salir de la monotonía de la Fórmula 1 cuando las cosas no son súper competitivas. Esa carrera la verdad es que me dio ese plus de adrenalina y lo que necesitaba para sentirme competitivo y luchar por la victoria. La verdad es que la bienvenida de los fans americanos fue estupenda".Sobre su incidente con dos pájaros durante los entrenamientos: "Chocaron conmigo… Si los llego a ver, lógicamente no hubiese estado ni cerca de ellos. Pero vi las imágenes. Cuando estaba en el coche, yo no me enteré. A esa velocidad no se ve nada. No noté nada. Se desintegraron los pobrecitos".BRASIL 2015"Aquello fue sin querer. Dio pie a lo que hay hoy, pero es que en Brasil fue una cosa curiosa. Salí en la primera sesión de prácticas y el coche se paró en la curva 8. Salí en la segunda sesión y al final de la sesión se paró en la curva 8, y luego salí en la clasificación y se paró en la misma curva. ‘A mí ya dadme algo para sentarme o algo, que voy a hacerme un pequeño box, me voy a traer mi casco aquí, una Coca-Cola o algo…' Luego ya encontré esa silla, lo sacaron en televisión y a partir de ahí…""-En ese momentos sientes- resignación, creo. La silla era de un comisario, que el pobre hombre estaba con la bandera amarilla porque mi coche estaba en la hierba. Cogí un poco la silla, la giré un poco porque estaba dando el sol y aproveché esos dos o tres minutos para tomar un poco de Vitamina D".CURIOSIDADESLo que menos le gusta del entrenamiento: "El simulador, porque es una PlayStation gigante pero es que ellos se lo toman en serio, los ingenieros. No te riñen si te sales, pero cuando acabas dos o tres vueltas están cinco o seis personas con unos cascos escuchando tu radio del coche para cualquier detalle que hayas sentido, que sigue siendo una vuelta virtual. Cambian un cuarto de grado el alerón, das otras tres vueltas y esperan impacientes tu veredicto. No me gusta".Si le ha dado una vuelta al Rey en un coche a toda velocidad: "Sí, también. En un coche de calle, pero tengo programado el año que viene dar una vuelta en el Fórmula 1 biplaza. Con el Rey fue en Montmeló, fue 220 o 230 kilómetros/hora".¿Tiene todos los puntos del carné? "Sí. Tengo dos carnés de conducir: uno el de Dubai, otro el de España. Todo en regla. Tengo 24 puntos".¿Coge otros coches distintos al McLaren cuando juega en la consola? "Depende del nivel que ponga".Karts: "Empecé en karts con tres años. A esa edad, decisión no mía, por supuesto. Mi padre decidió construir un kart para mi hermana, que tiene cinco años más que yo. A ella aparentemente no le gustó. Me subieron al kart y parecía que a mí me gustaba. Ahí empezó un poco todo".Primer sueldo: "Fue en 1997. Todavía corría en karts, pero en 1996 fui campeón del mundo de karts. En 1997, la marca con la que corría me dijeron que si seguía corriendo con ellos me daban algo de dinero por carrera. Dije ‘pero no sé si voy a ganar el año que viene’, y me dijeron que era por participar. 600 euros, unas 100.000 pesetas".Sus críticos:"Intentas no leer, pero también sería una mentira decir que no te enteras de las cosas, porque con las redes sociales o simplemente con las ruedas de prensa que haces siempre te caen preguntas sobre lo que es novedad. Sabes más o menos de qué se habla, sabes que tienes críticos. Intentas escuchar, porque en cierta medida igual tienen razón en algunas cosas de las que dicen".