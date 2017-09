por scuderia ferrary » Hoy, 14:08

Todavía no ha terminado el Mundial de 2017 y todas las noticias giran en torno al próximo año. Una posible carambola entre McLaren, Renault, Honda y Toro Rosso situaría directamente a Carlos Sainz en la escudería francesa. ¿Pero que dicen desde Red Bull?Canal F1 Latin America habló en exclusiva con el Doctor Helmut Marko durante el Gran Premio de Italia y no asegura la continuidad de Carlos Sainz para 2018 en Toro Rosso.A la pregunta ¿Puede confirmar a Carlos Sainz al 100% para el próximo año? El Dr. Marko contestó: "Es complicado hablar de 100% en la Fórmula 1. No me sorprendería verlo en otro equipo. Porque sé cómo es su contrato. Pero sólo nosotros podemos hacerlo posible", añadió.La posible salida del piloto madrileño estaría ligado al divorcio que se produciría entre Toro Rosso y Renault, una situación que tendría como inmediata consecuencia la firma del conjunto de Faenza con Honda –que no quiere abandonar bajo ningún concepto la Fórmula 1– como suministrador de motores para la próxima temporada: "Es una posibilidad sí. No puedo decir nada al respecto. Tenemos contrato con Renault, pero también clausulas para una posible salida", asegura el asesor de Red Bull.La continuidad de Daniil Kvyat tampoco está asegurada. El piloto ruso tan solo ha sumado 4 puntos esta temporada y ya son 8 las carreras sin puntuar. "Ha tenido muchos problemas técnicos. Todo le pasa a él. Esperamos que esta mala racha acabe para que pueda mostrar su verdadero potencial y después a ver qué pasa", comentó.Los problemas se acentúan si hablamos de Red Bull. Max Verstappen está descontento con su temporada y en varias ocasiones ha verbalizado esta frustración."Él quería luchar por el campeonato a principio de temporada y todas estas decepciones son difíciles para un chico de 19 años", señala Marko, quien lo define de la siguiente manera: "Es rápido, cuida los neumáticos. Es una buena combinación", sentenció Marko.Seis abandonos en lo que llevamos de temporada, un solo podio y 68 puntos en su casillero particular que lo sitúan en la sexta posición del Mundial. Una situación no muy halagüeña para el futuro de Max Verstappen en Red Bull. Y en Mercedes ya se han fijado en el joven para un futuro no muy lejano.