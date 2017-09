por bigbossf1 » Ayer, 21:09

El cuento que nunca acaba... Porsche acaba de salir del WEC(LMP1 porque en los GTE siguen) por gastar demasiado dinero(entre otras cosas), una marca en LMP1 se gasta 150-200 millones de €(hablo de los híbridos) por temporada, eso es lo que gasta un equipo medio de F1, vamos unos 5 equipos de F1 mas o menos,no tengo ni idea de cuando gastará un motorista que es como dicen que quieren entrar, pero poco no será por mucho que esos nuevos motores sean baratos, sumale el acuerdo que llegue en el supuesto que tenga alianza con un equipo no motorista que a saber como sería,pero viendo lo de Honda,no se hasta que punto les saldría gratis.



Ellos han confirmado que entrarán en la temporada 6 de Formula E(dentro de 2 temporadas,la temporada 2019-2020) además también han confirmado que extenderán su programa en los GT(GT3 sobretodo que a nivel de programa de fábrica no están tan activos como otras marcas), esto no iguala ni de lejos lo que se gastan en el programa LMP1, pero es mucho dinero igualmente, no se hasta que punto analizando todo esto, Porsche se querrá meter en el jardín que es la F1, por mi ojalá, pero no lo veo.