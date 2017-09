por GTO » Ayer, 21:37

Vettel "no está preocupado" por la falta de ritmoRace results: 2017 Italian Formula 1 Grand Prix1. L. Hamilton 1:15:32.3102. V. Bottas +4.4713. S. Vettel +36.3172017 Italian Formula 1 Grand Prix: domingo3 de septiembre de 2017 – Sebastian Vettel insiste que no le preocupa el bajo rendimiento de Ferrari en el Gran Premio de Italia en el que ha perdido el liderato del campeonato por primera vez en 2017.Vettel empezó la carrera en casa para Ferrari con una ventaja de 7 puntos sobre Lewis Hamilton, pero el piloto británico le adelantó en la clasificación después de conseguir una gran pole position.Vettel, mientras tanto, remontó posiciones desde la P6 en la que inició la carrera para terminar tercero, pero terminó a más de un minuto de su rival, para situarse tres puntos por detrás en el campeonato.En la vuelta de regreso a boxes tras terminar la carrera informó a Ferrari que "algo estaba yendo mal" durante las últimas 20 vueltas, tras salirse en la chicane del Rettifilo, pero el incidente no quedó registrado por las cámaras de TV.Vettel es consciente que, a pesar de la "difícil" carrera, Ferrari disfrutará de unas "muy, muy buenas" siete últimas carreras, en su intento de conseguir un quinto campeonato."Ha sido entretenido, bastante divertido," dijo Vettel."Obviamente mi salida no ha sido tan buena, sufrí mucho derrape, y me costó un poco hasta que pude confiar en el coche, entonces fue cuando pude progresar, y entonces pude hacer algunos adelantamientos."Entonces estuvimos un poco solos, hoy no teníamos el ritmo de los dos pilotos de delante."De todos modos ver a la gente [los aficionados de Ferrari] daba mucha esperanza."Incluso a pesar de que esta carrera ha sido difícil, sé que tenemos un coche muy, muy bueno, y que tendremos un final de temporada muy bueno, estoy seguro de ello."Sobre la salida de pista, Vettel dijo: "En las últimas 20 vueltas tuve problemas porque me salí en la curva 1, y creo que algo del coche se rompió.""No creo que demostramos el ritmo que podíamos tener, así que puedes decir que ha sido un día malo, pero se que el equipo está en la dirección correcta."El compañero de equipo de Ferrari Kimi Räikkönen terminó en la quinta posición.