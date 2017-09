por scuderia ferrary » Hoy, 18:24

El presidente de la FIA, Jean Todt, asegura que no ha recibido ofertas serias de ninguna de los interesados en formar parte de la Fórmula 1 en el futuro. Se tiene constancia de que Zoran Stefanovic, responsable del proyecto fallido de Stefan GP, preparaba una nueva oferta para 2019 y también existía un consorcio chino que estudiaba su entrada, pero Todt, tras haber contactado con los diferentes candidatos, no ve propuestas serias que puedan convertirse en equipos de F1 en los próximos años."Ninguna oferta seria. Cuando veamos que haya una oferta seria, como hicimos cuando Haas entró a la Fórmula 1, que entendimos que había un interés serio, así que creamos una oferta", comentó el francés en declaraciones para el portal web estadounidense Motorsport.com."En este momento tenemos a diez equipos. Tenemos un campeonato bueno. El máximo número de escuderías que aceptaríamos sería 12, estoy abierto a escuchar cualquier propuesta", ha añadido para terminar el francés, que habló durante una conferencia de prensa de la Federación, con motivo del lanzamiento de una nueva iniciativa de la campaña FIA Action for Road Safety."Trabajamos en tener incluso un campeonato mejor, pero los acuerdos que tenemos son para máximo 12 equipos", añadió para terminar.