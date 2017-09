por Trupon » hace 18 minutos

Haas: "El modelo de negocio de los pilotos de pago no tiene sentido"

La formación estadounidense ya confirmó que mantendría su alineación en 2018

Leclerc y Giovinazzi deberán esperar la oferta de otro equipo si quieren debutar en F1

Pese a ello, no cierra la puerta a contar con alguno en el futuro

VÍCTOR BOLEA | 7 SEP 2017La idea de Gene Haas para su equipo es clara. Después de un año inaugural con Esteban Gutiérrez, que aportó más dinero que resultados, cambiaron su modelo para intentar apostar por pilotos más talentosos. Este año han estrenado a Kevin Magnussen como compañero de Romain Grosjean, una alineación que se mantendrá para la temporada 2018.La confirmación de estos dos pilotos cierra la puerta a otros dos grandes jóvenes talentos de la academia Ferrari, Charles Leclerc y Antonio Giovinazzi. Dos pilotos Ferrari que tenían prácticamente asegurado su debut en Haas. "No creo que lo descartemos. Pero realmente no tiene mucho sentido para un modelo de negocio", asegura el director del equipo Haas en declaraciones recogidas por la agencia de noticias GMM.En todo caso, Gene Haas está completamente en contra de darle un volante a alguien simplemente porque aporta dinero. "No es ningún secreto que cuesta 50 millones de euros poner un coche sobre la pista para una temporada y si alguien, no sólo Ferrari, te da un piloto y te va a pagar 3 o 4 millones de euros, entonces ya hay un déficit de casi 45 millones de euros", explica Haas.Una vez aclarada su idea, Haas tampoco quiere cerrar la puerta de forma definitiva a todas las jóvenes promesas que vienen de Ferrari. "Creo que nuestro punto de vista siempre ha sido que necesitamos sumar puntos y así es cómo mantenemos nuestro presupuesto. Así es nuestro modelo de negocio. Creo que Ferrari respeto eso. En base a esto, si podemos llegar a un acuerdo mutuo, probablemente estaríamos más abiertos a ello", concluye.