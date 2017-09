por Trupon » hace 24 minutos

Horner duda poder alcanzar a Mercedes y Ferrari antes de 2021

Red Bull sigue intentando reducir el hueco con su chasis

Ve a sus rivales demasiado por delante

ANA VÁZQUEZ | 8 SEP 2017El jefe de Red Bull, Christian Horner, teme que Renault y Honda no puedan alcanzar a Mercedes y Ferrari antes de que cambien las reglas en 2021. Tanto los de Brackley como la Scuderia dominan el campeonato de este año y la batalla es entre dos, lo que hace que la marca de las bebidas energéticas sea inevitablemente la tercera fuerza en discordia.Tanto los motores Renault como los Honda han sufrido problemas de fiabilidad este año y Christian Horner reconoce que les queda un gran camino por delante para reducir el hueco con los de delante."Nunca vamos a aceptar que no podemos ser competitivos, así que vamos a seguir empujando y desarrollando y a intentar recuperar el déficit de caballos de potencia en la parte del chasis. Pero la realidad es que esos dos fabricantes llevan un ritmo...una inversión comprometida, es difícil ver cómo los otros les alcanzarán entre ahora y 2021", ha apuntado Horner para Sky Sports F1.Las conversaciones para diseñar los motores a partir de 2021 ya han comenzado. Se quiere hacer las nuevas unidades de potencia más baratas y menos complejas, algo que Horner cree que puede llevar a la F1 a perder algunos fabricantes, aunque cree que podría abrir la puerta para la entrada de otros."Aston Martin es uno de ellos, Lamborghini va a las reuniones. Mientras tengas a Ferrari y a equipos históricos como McLaren y Williams y que otros entren, creo que se trata todo de espectáculo. Los fabricantes siempre han ido y venido en la F1 cuando les apetecía. Creo que lo más importante es tener un producto bueno, mejorar el espectáculo y entonces será decisión de los fabricantes estar o no", ha expresado para finalizar.