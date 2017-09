por GTO » Ayer, 12:37

PRESUPONE EL ACUERDO DE TORO ROSSO Y HONDACarlos Sainz pilotará con Renault en 2018El piloto español dejará a Toro Rosso y se convertirá del fabricante francés a partir de 2018, aunque aún está por confirmar si se marcha definitivamente o en calidad de cedidoFoto: Carlos Sainz dejará Toro Rosso, su equipo en los tres años que lleva en la Fórmula 1. (EFE)Carlos Sainz dejará Toro Rosso, su equipo en los tres años que lleva en la Fórmula 1. (EFE)Carlos Sainz correrá con el equipo oficial de Renault en 2018, según ha podido confirmar El Confidencial. Aunque todavía no ha firmado el contrato, tanto Red Bull como el fabricante francés han llegado a un acuerdo para que Sainz compita junto a Nico Hulkenberg la próxima temporada. Aún está pendiente de confirmarse si Sainz se marcha a Renault en condición de cedido con opciones a volver en el futuro en caso de que Ricciardo o Verstappen abandonaran el primer equipo, o si su salida es definitiva tras desarrollar practicamente toda su carrera en monoplazas con el fabricante de bebidas.La noticia del fichaje de Sainz por Renault anticipa que otras piezas del complejo rompecabezas pendiente de resolverse en la Fórmula 1 también han encajado. El paso del español al equipo francés era condición para resolver el contrato que unía a Toro Rosso con Renault como suministrador de motores, lo que presupone que el equipo italiano ha llegado a un acuerdo con Honda. Sin embargo, este extremo aún está pendiente de confirmarse oficialmente.La salida de Sainz supone también la despedida de Renault de Toro Rosso. Desde varios frentes se ha trabajado para mantener a Honda en la Fórmula 1, y el acuerdo con Toro Rosso supone que el fabricante japonés entra en la órbita de Red Bull para el futuro, lo que podría incluir al equipo principal para 2019 si Honda logra el necesario nivel de competitividad.La próxima temporada, Carlos Sainz no perseguirá un Renault, lo pilotará. (Reuters)Más movimientos: Honda, McLaren, Alonso...Aunque ya se daba por rota la relación de McLaren con Honda desde hace meses, encontrar una solución para los japoneses resultaba vital tanto para la Fórmula 1 como para todas las partes implicadas. En próximas fechas también se espera la confirmación del acuerdo de Renault con el equipo británico, otro de los factores que Fernando Alonso habrá de estudiar para decidir o no su continuidad el próximo año con McLaren. El fabricante francés está trabajando sobre una importante evolución de su propulsor para 2018, con el que se espera un importante salto cualitativo que le acerque a Mercedes y Ferrari.Estas perspectivas serán también analizadas por Alonso entre las diferentes opciones con las que trabaja, entre las que se incluye también dejar la Fórmula 1 y competir en Estados Unidos y, de nuevo, en las 500 Millas de Indianápolis. Zak Brown, responsable de McLaren, consideraba en Monza como “muy probable” que el piloto español renovara su contrato si Renault entraba en la ecuación de futuro del equipo británico.Sainz ha vivido una azarosa temporada con Red Bull. Esta temporada sus perspectivas con Renault eran muy favorables, pero los acontecimientos dieron un giro radical en Austria, cuando tanto Helmut Marko, Chris Horner y Franz Tost cerraban aparentemente la puerta a Sainz. Aunque se ejercitaba la opción del español para el año siguiente, en lo que parecía un primer paso para negociar con Renault, el proceso parecía quedar paralizado ante la reacción de la cúpula de Red Bull. Sin embargo, entraron otros factores en juego, como la negociación con Honda en la que Sainz podía convertirse en condición para un acuerdo de resolución de contrato con Renault.