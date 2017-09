por GTO » Ayer, 20:54

La F1 revela cómo quiere ofrecer 'el mayor espectáculo del planeta'Tras investigar lo que quiere el aficionado de Fórmula 1, la máxima categoría ya tiene una misión. Y, entre otras cosas, está la intención de encontrar un "Leicester City".Lance Stroll, Williams FW40, Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari SF70H en la vuelta de reconocimientoLance Stroll, Williams FW40, Kimi Raikkonen, Ferrari SF70H, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08, Sebastian Vettel, Ferrari SF70H en la vuelta de reconocimientoFoto: Glenn Dunbar / LAT ImagesEl jefe comercial de la F1, Sean Bratches reveló que el lema 'Desata el mayor espectáculo de carreras del planeta' tiene la intención de ayudar a los miembros de la F1 a recordar las conclusiones sacadas de la encuesta, ya que se centra en lo que quiere ser en el futuro."Una de las cosas que me encargaron cuando llegué fue un estudio de la marca de la F1", dijo. "Nunca se ha hecho un estudio así en esta categoría. Fuimos a cuatro continentes, hablamos con mucha gente, con aficionados de cada continente siete horas durante dos días"."Tenemos una gran cantidad de datos que hemos sintetizado hasta tener claro cómo vamos a hacer este deporte mejor. Es increíblemente claro y conciso, y si alguien olvida lo que tiene que hacer cuando se levante por la mañana, sólo tiene que mirar este trabajo y se acordará"."Nuestra misión es eso: 'Desatar el mayor espectáculo de carreras del planeta'".Bratches dice que la misión se ha subdividido en cinco áreas específicas en las que la F1 se está centrando. Cinco puntos con los que la F1 quiere mejorar las carreras al cambiar las reglas y hacer más divertidos los fines de semana de gran premio a los aficionados"Hay cinco 'estrellas' en las que nos vamos a centrar", dijo Bratches:1) "La primera es 'Revel in the Racing' ('Deléitate en la competición'). Se trata de crear mayor competencia en la parrilla. En este momento no hay ningún Leicester City en la F1*. La parte trasera de la parrilla está demasiado lejos de la delantera. No hay meritocracia. Mediante los límites de costes, un mejor reparto de ingresos y otras medidas, vamos a crear un mejor espectáculo, un mejor ambiente de carreras, un ambiente competitivo, para los aficionados.2) "La segunda se llama 'Breaking Borders' ('Rompiendo fronteras'). La F1 es un deporte que tiene como una capa de exclusividad que la cubre. Es muy difícil tocarla. Cualquier niño en Londres puede coger un balón de fútbol y darle una patada en un campo, o intentar anotar un balón de baloncesto en cualquier aro"."No se puede subir a un coche de F1, es muy, muy difícil hacerlo. Existe un muro. Aunque creemos que ese concepto de exclusividad tiene su valor, desde el lado deportivo queremos que la gente pueda 'tocar' y participar de alguna manera".3) "El tercer punto es 'Poner el foco de nuevo en el espectáculo'. Lo estamos haciendo en el circuito y fuera. Muchas empresas se nos han ofrecido para crear el año que viene festivales para los aficionados en el centro de las ciudades cuando se acerque el gran premio y será muy emocionante en muchos niveles"."En un gran premio pasas tres o cuatro días, seis o siete horas al día. Hay que destacar más en cuanto a espectáculo, así que creamos oportunidades para que los fans participen".Las dos últimas medidas muestran que los nuevos propietarios no han olvidado que la tecnología es importante en la F1, pero que los pilotos siguen siendo el centro del deporte.4) "'Taste the Oil' ('Prueba el aceite') trata de contar la historia de la tecnología en este deporte. Esta historia es extraordinaria y no se ha contado. Hay una gran oportunidad para hablar sobre la tecnología y estos ingenieros, estos científicos, estos psicópatas, como quieran llamarlo, que realmente desarrollan esta tecnología de vanguardia".5) "El último es 'Feel the Blood Boil' ('Siente la sangre hervir'). Habla de estos gladiadores, estos pilotos que se suben a estos coches y realmente están al borde del precipicio del peligro y el desastre en cada segundo para ganar las carreras".Si has leído todo, esto te interesaráLo que quieren y lo que no quieren los aficionados de la Fórmula 1Bratches insiste en que la F1 ahora cuenta con un equipo directivo que ayudará a alcanzar su potencial: "Creo que he reunido a un excelente grupo de altos ejecutivos con una gran experiencia para llevar esta parte comercial de la empresa y permitir que la F1 llegue a lo que debe ser. Es lo que han estado haciéndo hasta ahora".** El Leicester City es un club modesto que ganó la Premier League, la prestigiosa liga inglesa, en la temporada 2015/2016. En 24 años solo 5 equipos diferentes habían ganado ese campeonato, y la F1 pretende que alguno de los modestos pueda dar la sorpresa como hicieron ellos.