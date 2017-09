por GTO » Ayer, 20:57

Honda baraja dejar la Fórmula 1: ¿qué pasaría entonces con McLaren?05 DE SEPTIEMBRE DE 2017Fernando Alonso, muy pendiente de las negociaciones de McLaren. (Foto: Efe).La atención mediática de la Fórmula 1 viene monopolizada esta semana por el acuerdo entre McLaren y Renault para que el equipo de Fernando Alonso monte motores franceses la próxima temporada.El acuerdo con Renault está cerrado, pero para anunciarse falta cerrar antes otro acuerdo: el complicado divorcio con Honda.Renault no quiere motorizar la próxima temporada a cuatro equipos (Renault, Red Bull, Toro Rosso y McLaren) y para suministrar a McLaren debe cancelar antes el acuerdo con Toro Rosso.McLaren busca un divorcio amistoso y trata de convencer a los japoneses para que la próxima temporada motoricen a Toro Rosso, una negociación a tres bandas en la que Red Bull tiene también tiene voz y voto.En esa negociación, McLaren cuenta con el apoyo de la nueva dirección de la Fórmula 1, que no quiere ver a una escudería histórica arrastrándose otra temporada más y que tampoco quiere perder a Honda como fabricante.Es por ello que los nuevos mandamases de la F1 también intentan convencer a los japoneses para que se unan a Toro Rosso.El problema es que en las más altas esferas de Honda empiezan a dudar de la viabilidad de su proyecto en la F1, que hasta la fecha ha sido un fracaso absoluto que les está haciendo perder mucho dinero y prestigio.Entienden, además, que dejar de motorizar a McLaren y unirse a Toro Rosso sería una deshonra y una pérdida de prestigio aún mayor que abandonar la Fórmula 1, por lo que barajan muy en serio cerrar el chiringuito a final de año, tal y como recoge la revista alemana SpeedWeek:“El lunes hubo una videoconferencia al más alto nivel entre Londres y Tokio. Los principales dirigentes de Honda no están nada impresionados por la idea de equipar al segundo equipo de Red Bull”La gran pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasaría con McLaren si Honda abandona la F1 y Toro Rosso sigue con Renault?Pues todos tranquilos porque en ningún caso McLaren se quedaría sin motor para 2018. Lo más probable es que Renault acceda a motorizar a cuatro escuderías, con apoyo económico extra por parte de la F1.En caso de que no sea así y como último recurso, el reglamento obligaría a efectuar un sorteo entre los tres fabricantes de motor (Mercedes, Ferrari y Renault) para determinar cuál de ellos suministraría a McLaren en 2018.PD. Haga lo que haga Honda, lo importante es que McLaren tenga en 2018 un motor decente.