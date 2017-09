por GTO » Hoy, 14:45

EL DESAFÍO DE UN MOTOR CON MÁS POTENCIA¿Cual es el gran desafío para McLaren si finalmente se casa con Renault?McLaren contará con Renault como suministrador de motores en 2018. Pero un motor más competitivo pondrá realmente a prueba lo que, desde el equipo, consideran su gran virtudEl acuerdo entre McLaren y Renault está cada vez más cerca. (EFE)“Tenemos un chasis mucho mejor de lo que ahora está rindiendo, hemos visto la comparación con Mercedes o Ferrari, pero hasta que no tengamos más potencia, no sabemos lo bueno que es”. Zak Brown insistía en Monza en el mismo mensaje que escuchamos a Fernando Alonso. “Seríamos primeros o segundos”, nos contaba en Spa compensando el diferencial de potencia, al igual que en Hungría, telemetría en mano…Es secreto a voces que Renault suministrará nuevos motores a McLaren a partir de 2018 con un mayor rendimiento. Pero más potencia no significa automáticamente que el MCL32 podrá superar al monoplaza de Red Bull y acercarse a Ferrari y Mercedes, como podría deducirse de las palabras del piloto español en determinados momentos. Porque a veces en la Fórmula 1 dos y dos no siempre son cuatro. O si...Fernando Alonso se plantea abandonar la F1 si no ve viable el proyecto. (Reuters)Fernando Alonso se plantea abandonar la F1 si no ve viable el proyecto. (Reuters)A falta de motor, atención a otros compromisosNo cabe duda es que McLaren dará un salto cualitativo importante en 2018 con un motor de Renault. Pero ¿Puede más 'chicha' a la espalda comprometer el rendimiento de áreas que no han sido ‘tensadas’ hasta el momento? “Hay dos cosas. Una es que la mecánica no está apretada”, explica un reputado ingeniero a El Confidencial. “Que te falten cv significa que no vas a llegar tan rápido a las frenadas, con lo que tampoco vas a forzar tanto elementos mecánicos como palieres, cajas de cambio... Con menos potencia va más relajado. Hablamos de un porcentaje pequeño en este caso, de un 5 por ciento, lo demás debería aguantar”. Es decir, un pequeño precio con la fiabilidad que, sin embargo, tendría rápida cura.El factor crucial es que “menor potencia no te pone el coche en la ventaja de trabajo, significa que debes hacer otros compromisos, como descargarlo de ala, porque tu óptimo va a ser diferente de los que tienen más potencia". Compromisos que enmascaran el rendimiento total del monoplaza. "Otras áreas tienen que compensar esa falta de potencia, con lo que no te deja ver si esas áreas son buenas o malas”.El chasis de McLaren, en cuarentenaUn monoplaza menos potente no puede llevar la misma configuración aerodinámica que un Ferrari o un Mercedes para conseguir su mejor tiempo por vuelta. “Sin embargo, con más potencia tu coche se comportará de otra manera, porque nunca has ido en esa configuración de tanta ala o de otros parámetros. Tampoco pasas las curvas cómo las pasabas antes… Y encuentras otros problemas que no tenías cuando había menos motor”, explica el técnico. "Con más potencia puede que donde no estabas limitado aerodinámicamente lo empieces a estar ahora. De repente juegas en la liga de los que tienen más cv, y tu chasis puede comportarse muy bien, o no…Puede que tu coche sea fantástico, pero es muy difícil saber si tienes un buen chasis hasta que no le pones un buen motor”.En este sentido, la unión con Renault será un gran reto para las reivindicaciones de McLaren sobra las bondades de su monoplaza. “Cuantificar lo bueno que es el chasis de McLaren es difícil en Monza o Spa, porque son pistas de baja carga", explica Pedro Martínez de la Rosa a El Confidencial. "Con un alerón de carga superior al resto vas ir muy rápido en curva y puedes achacar los problemas a Honda porque solo hay un equipo con ese motor. Por ello, eso de que el chasis de McLaren es una bomba hay que ponerlo en cuarentena”.Alonso no pasó la Q2 en Bélgica. (Reuters)Alonso no pasó la Q2 en Bélgica. (Reuters)"Para mí esta es la gran incógnita de McLaren"En todo caso, hay datos que avalan la competitividad básica del MCL32. “En Hungría todo el mundo pone toda la carga aerodinámica que tiene y, a igualdad de carga, sí que se puede ver que el MCL32 va bien. Dicho esto, es muy difícil cuantificar su “drag”, su resistencia al avance”. Porque aquí está la madre del cordero. “La cifra de resistencia al avance es algo que no conoces hasta que no tienes otro equipo con el mismo motor. Y esta es para mí la gran incógnita de McLaren”.“Encontrar carga aerodinámica es fácil, lo difícil es encontrarla que sea eficiente, es decir, que no te genere resistencia al avance en las rectas. Puede ocurrir que los ingenieros metan muchas cosas que generan cargan, y con el tema del drag tienen margen para echarle la culpa al motorista”. O lo que es lo mismo para De la Rosa: "la carga aerodinámica que hace tan efectivo un monoplaza en las curvas, como parece con el MCL32, podría suponer un lastre en las rectas cuando hay más potencia detrás. Es imposible cuantificar lo bueno que es el chasis de McLaren, el equipo está en manos de lo que hayan querido incorporar sus aerodinamicistas. Si su filtro para meter cosas es el lógico, el chasis es bueno. Si han abierto el filtro para meter todo lo que genere carga, cuidado. Hasta que no tengas un buen motor, esto no lo vas a saber”.Fiabilidad, resistencia al avance, paso por curva… Nuestro ingeniero, con su experiencia, expone el panorama: “Tienes un chasis que te da las siete décimas que tenías previstas según le pones el motor. O, cuando vienes de tan atrás, ese motor te da lo que sea, pero te encuentras que no aparece todo lo que esperabas por distintas razones. O te aparecen todas las décimas que esperabas, e incluso más. Pero tu referencia ha de ser el mejor motor de la parrilla”. Es lo que espera lograr Renault, pero a lo largo de la próxima temporada…