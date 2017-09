por scuderia ferrary » Ayer, 13:42

Se esperaba quizás un anuncio de Carlos Sainz hacia Renault, pero ha sido Mercedes el que se ha adelantado y ha confirmado, este miércoles, la renovación de Valtteri Bottas para la temporada 2018.El piloto finés aterrizó repentinamente en la escudería germana tras la salida de Nico Rosberg. Hasta ahora ha disputado 13 carreras con las flechas plateadas y ha logrado acumular 197 puntos. Actualmente es uno de los pilotos que tiene posibilidades de luchar por el Campeonato, junto con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, pues ocupa la tercera posición en el Mundial.A sus 28 años, Bottas lo ha logrado y se ha hizo con su primera victoria en Rusia y luego ganó en Austria. Durante toda esta campaña, el finés ha subido al podio en nueva ocasiones, el número exacto de podios que tenía antes de llegar a la casa de las flechas plateadas."Estoy orgulloso de continuar trabajando con Mercedes en 2018 y de seguir siendo parte de la familia Mercedes. Juntos, seguimos siendo más fuertes día a día, seguimos con el trabajo duro, no hay límites", comparte Valtteri Bottas en el comunicado oficial emitido por el equipo."Desde que me uní al equipo en enero, he disfrutado cada día trabajando con ellos. La bienvenida y el apoyo de cada miembro y de todos los aficionados tiene un valor incalculable. Como piloto, he podido aprender y crecer muchísimo y ya hemos disfrutado de momentos realmente buenos esta temporada, que nunca olvidará. Me impresiona la mentalidad, compromiso y el espíritu de equipo de este equipo. Ser compañero de Hamilton también ha estado muy bien y disfruto del respeto que tenemos y de la voluntad de llevar al equipo hacia delante juntos", añade."Cuando el equipo me contrató para la temporada 2017, tuvieron mucha fe depositando la confianza en mis habilidades. Este nuevo contrato para 2018 demuestra que me he ganado esa confianza. Estoy contento de celebrar mis primeras victorias en una flecha plateada. De todos modos, siempre hay espacio para la mejora y aún no he demostrado todo mi potencial", revela."Continuaré trabajando duro tanto dentro como fuera de la pista, para mejorar mi pilotaje, lograr resultados incluso mejor y demostrar que depositar su confianza en mí fue la decisión correcta. Quiero dar las gracias a todos los miembros de la junta, a la gente, a las fábricas en Brackley y Brixworth también y al equipo de carreras. Además, a los aficionados, por su apoyo y confianza. Significa mucho para mí", agrega el finés."Le dimos a Bottas un gran reto este año: unirse al equipo a última hora, en la parte delantera de la parrilla de F1 y con el mejor piloto del deporte como compañero. Con eso en mente, sus resultados han sido incluso más impresionantes. Hubo altibajos, más altos que bajos, y muchas cosas que destacar, como sus dos victorias, en Rusia y Austria. En general, el equilibrio de sus actuaciones y su trayectoria hacia arriba hizo que no fuese un dolor de cabeza renovarle para 2018", ha expuesto el jefe de Mercedes, Toto Wolff."Para nuestro equipo, los factores extra son el respeto y la deportividad que han crecido entre nuestros pilotos. La química y dinámica entre Bottas y Hamilton funciona y son lo que necesitamos para luchar con nuestros rivales", ha comentado el austriaco para finalizar.