por GTO » Ayer, 16:37

Ecclestone: “La culpa fue toda de McLaren”"No veo por qué McLaren será más feliz con Renault que con Honda"Tras meses de especulaciones, reuniones y muchas discusiones parece que por fin nos adentramos en la semana definitiva del culebrón Honda. A espesas de confirmación oficial, McLaren pasaría a ser motorizado a partir de la próxima temporada por Renault, en detrimento de Toro Rosso que cambiaría a la firma gala por Honda.A todo ello se le sumaría la renovación de Fernando Alonso por otra temporada más por McLaren, la marcha de Carlos Sainz hacia Renault para el próximo GP de Malasia 2017, la marcha de Palmer de la F1 (por el momento) y el debut oficial de Gasly por Toro Rosso. En definitiva, todo un gran cambio de cromos auspiciado por la falta de fiabilidad de los motores nipones y sus continuos encontronazos con McLaren y sus pilotos.Acerca de este culebrón ha opinado en declaraciones al diario inglés Daily Mail el que fuera mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone.Ecclestone opina que por un lado este movimiento es muy positivo porque Alonso se quedaría al menos otra temporada más en el Gran Circo pero que para McLaren a medio largo plazo puede ser una noticia negativa.“El trato con Renault está hecho. Que Alonso se quede son buenas noticias, pero no veo por qué McLaren será más feliz con Renault que con Honda. No fue culpa de Honda que las cosas no funcionaran, fue de McLaren. Cada día discutían sobre algo, en lugar de trabajar con ellos, algo un poco estúpido”, ha señalado. http://www.momentogp.com/ecclestone-la- ... a-mclaren/