por scuderia ferrary » Ayer, 20:34

El Pacto de la Concordia termina en 2020. Hasta esa fecha, es bastante complicado que cambien las cosas a nivel de reparto de dinero y de demás aspectos. Desde Liberty Media buscan una forma de corregir uno de los mayores defectos de la F1: los costes.¿Y por qué se menciona el Pacto de la Concordia? Por la importancia para la categoría de mantener las piezas clave de la actual F1, que no son otras que las marcas dispuestas a invertir en tecnología híbrida y en empresas que buscan internacionalizar el producto. Gene Haas ha explicado la problemática de una reducción del presupuesto.Para el americano, la cifra que mencionan en la publicación alemana Sport Bild de 150 millones de euros como limite presupuestario le beneficiaria, pues no invierte tanto. El mayor problema llega con los equipos grandes, según el americano."El número planteado por Liberty es un aumento de nuestro presupuesto de hecho", ha mencionado Haas en la citada publicación. "Creo que el problema de esto serán los equipos grandes. Este aspecto del control de costes es uno de los grandes obstáculos que van a afrontar los nuevos propietarios de la F1. No se puede cambiar de la noche a la mañana".Para ganar en la F1 se debe invertir, y el mayor ejemplo son Mercedes o Ferrari, por mencionar dos equipos punteros. Los trabajadores de Mercedes llegan caso al millar de personas, y una limitación de costes puede generar que muchos trabajadores pierdan su puesto por falta de capital. A los 150 millones de euros mencionados, Sport Bild añade 50 millones más en nombre de pilotos, publicidad y el trato de posibles clientes.Los equipos más pequeños agradecen esta intención de limitar costes, además de pedir que se controlen los costes de forma seria. Desde Force India quieren castigos contundentes a quiénes se salten las líneas marcadas por Liberty Media. Ellos mismos ponen un límite de 125 millones de euros. Para Otmar Szafnauer es una cifra más que decente.Toto Wolff, por su parte, abre la puerta a negociar un límite presupuestario. Pese a las voluminosas inversiones de las marcas, estas se dan cuenta de la inflación y del aumento de los presupuestos. El director deportivo de Mercedes quiere limitar esa escalada de precios, y de ahí que esté dispuesto a negociar."Creo que todos vivimos en la misma realidad financiera. Hemos visto a los presupuestos de los equipos crecer muchísimo a lo largo de los últimos años, y todos somos conscientes y queremos contenerlo. Las negociaciones ocurren y aunque están en un momento muy tempranero, creo que todos estamos de acuerdo en ellas", ha declarado Wolff.