por scuderia ferrary » Ayer, 20:37

Dieter Zetsche está cómodo en la Fórmula 1 y lo ha dejado claro en el Salón del Automóvil de Frankfurt. El festival de la automoción en el país germano ha sido una oportunidad única para poner en el escaparate los diferentes proyectos de las marcas. La alemana no ha sido una excepción y además de presentar el AMG Project One, también ha aclarado su hoja de ruta de los próximos cinco años.La noticia más importante es la confirmación del propio Zetsche de su intención de seguir en la F1. Su dominio en la era híbrida ha generado unos beneficios descomunales para Mercedes y eso ha revalorizado la imagen de la marca. Ese filón continuará, como mínimo, hasta 2021."La F1 está conectada a nuestra historia y a nuestra marca. Es un componente que nos ha ayudado a desarrollar la marca y a rejuvenecerla, así que por ahora no veo un cambio estratégico, como mínimo, hasta 2021. El Pacto de la Concordia finaliza ese año y, por ahora, ni pienso en ello", ha afirmado Zetche.El Pacto de la Concordia establece las ganacias de los equipos en la F1, así como la propiedad de los derechos de los mismos. Este es uno de los puntos claves en la política general de la F1, y todo empezó en 1981, con la guerra entre la FISA y la FOCA. Nuestro compañero Jorge Iglesias lo explica perfectamente en el vídeo que os dejamos a continuación.Con tantos millones en juego, Mercedes no puede abandonar el barco de forma tan sencilla y menos, si tiene tanto poder. Para ellos, abandonar la F1 es más un perjuicio que un acierto. Y, por eso, la marca de la estrella ha abandonado otro mercado, mucho más pequeño en comparación con la categoría reina: el DTM. El lugar en el que centrarán ese esfuerzo retirado del la categoría germana de turismos no es otro que la Fórmula E.El campeonato creado por Alejandro Agag no está considerado como mundial –todavía–, aunque cumple con los requisitos: más de tres fabricantes y visitar un mínimo de cuatro continentes. Además, el futuro parece dedicado a los automóviles eléctricos y la Fórmula E es un auténtico laboratorio de pruebas para las marcas, así como otras empresas que se pueden beneficiar de la categoría. Por ejemplo, fabricantes de ordenadores y de teléfonos móviles."Hemos decidido dejar el DTM y empezar un proyecto en la Fórmula E. En este momento, este campeonato es una plataforma social y de prensa y queremos ayudar a aumentar la competitividad entre equipos", ha concluido el alemán.