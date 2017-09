por Otani » Hoy, 15:47

No creo que lo haya dicho en ese plan. Se refiere a que sus aficionados vamos a ver a Fernando ganar, habla desde su punto de vista.



Aun así, tampoco me hacen mucha gracia estas declaraciones. ¿Ganar en dónde? En F1 todos tenemos clarísimo que no, que no nos tome por tontos tampoco. Quizá se refiere a hacer Le Mans o Indy, pero es que ni siquiera en ese caso puede asegurar que va a ganar. En Indianápolis ya corrió, y lo hizo muy bien, qué duda cabe, pero no ganó. Lo mismo puede volver a pasar.



Yo si McLaren cambia a Renault estaría un poco más abierto a verle otro año más en la F1. Porque al menos le podríamos volver a ver haciendo buenas carreras y no haciendo el ridículo como ahora. Pero todo lo que no sea ganar o luchar por ganar es una desperdicio para alguien como él. Y estoy seguro de que él no va a hacer como Kimi ni como Massa y, si llega el día en el que deje de dar la talla, preferirá colgar los guantes.