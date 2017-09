por GTO » Hoy, 15:50

Honda confirma una "gran actualización" para SuzukaHonda introducirá una “gran actualización” en SuzukaMARK THOMPSON"Nos vamos a quedar sin tiempo para convencerles", reconoce Yusuke Hasegawa sobre el futuro de los japoneses con McLaren."Confío en Honda, pero no tanto en su evolución. El timing es la clave. Es diferente". De esta manera respondió Eric Boullier a AS el pasado mes de junio cuando fue cuestionado en el Gran Premio de Azerbaiyán 2017 sobre si McLaren seguía creyendo en Honda.Una sincronización de los objetivos que todo parece indicar, cuatro meses después, que va a resultar insalvable para mantener una alianza que comenzó hace tres años con la meta de rememorar junto a Fernando Alonso, los viejos éxitos conseguidos con Ayrton Senna a finales de los años 80."Queremos quedarnos con McLaren, pero nuestra próxima gran actualización no se espera hasta Suzuka. Nos vamos a quedar sin tiempo para convencerles" confirma Yusuke Hasegawa al diario belga Le Derniere Heure.Como venimos contando en las últimas semanas, los británicos han realizado diversos estudios económicos y parecen dispuestos a perder los 80 millones de euros de su principal socio nipón, e intentar recuperar esa cantidad con un motor Renault que debería permitirles lograr mejores resultados.