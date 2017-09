por Trupon » Hoy, 09:53

Grosjean: "La probabilidad de sufrir un choque térmico es alta"

Sainz confirma que ha tenido "preparación adicional" para este tipo de carreras

Ocon apunta a una buena hidratación y alimentación para afrontar el GP

Alonso por su parte cree que no habrá ningún problema para los pilotos

RICARDO HULETT | 15 SEP 2017La longitud de la carrera, la humedad y temperatura elevadas del Gran Premio de Singapur hace que el domingo en Marina Bay los pilotos tengan que afrontar una de las pruebas más exigentes del calendario. La dificultad se ve incrementada con los nuevos monoplazas de 2017, que requieren de una mayor preparación física.En 2008, temporada en la que los coches contaban con características aerodinámicas similares a los del 2017, algunos pilotos se vieron obligados a entrar en los pits en repetidas ocasiones, debido a la fatiga, Jarno Trulli es un ejemplo de ello.Sin embargo, Romain Grosjean admite que la condición física de los pilotos les permite resistir la carrera, pero pueden quedar afectados después de la misma. "La forma física ha evolucionado, pero hay una alta probabilidad de que podamos sufrir un choque térmico y estar en una situación bastante mala", explicó Grosjean en declaraciones recopiladas por el portal web estadounidense Motorsport.com."Normalmente tu cuerpo se las arregla para seguir adelante con la carrera, pero cuando consigues llegar a la bandera a cuadros, todo se apaga. La clave es hidratarse durante toda la carrera, aunque no sea fácil. Ya en la parrilla, cuando saltas a la cabina, ya sudas y piensas 'tengo que estar aquí durante dos horas y todo se va a calentar. Sabemos que es uno de los retos del año", ha añadido.Por otra parte, pilotos como Carlos Sainz y Esteban Ocon han intensificado la preparación física para estar a la altura de las necesidades de Marina Bay. "Yo estuve en saunas a 50 grados y entrenaba allí. Ha habido alguna preparación adicional para este tipo de carreras, a partir de junio más o menos. Realicé el entrenamiento de verano en calor, estoy seguro de que estoy preparado, pero no importa lo preparado que esté, siempre vas a sufrir un poco con el calor", comentó Sainz."Este fin de semana va a ser particularmente duro, especialmente este año con los nuevos coches. Espero un fin de semana duro desde el lado físico, también desde el lado mental", expuso el madrileño."Hice un montón de entrenamiento cardiovascular, más de lo habitual, creo que es muy importante. Es sólo una cuestión de acostumbrarse al calor, acostumbrarse al sudor, llegar aquí bien hidratado y tener la comida adecuada. Hice bicicleta en la sauna, hice algunas cosas como ésta que no son muy agradables, pero tienes que hacerlo", explicó el galo.Pero no todos los presagios son de dureza y exigencia; Fernando Alonso no siente que los coches del 2017 sean tan difíciles de manejar ni tan exigentes como se había dicho en invierno, es por ello que no cree que se necesitará un mayor esfuerzo físico para disputar el GP de Singapur."Creo que ésta y la siguiente carrera, serán las dos carreras que serán más exigentes físicamente. Creo que va ir bien y sin problemas para nadie", puntualizó para terminar.