OFICIAL: Carlos Sainz correrá con Renault en 2018

El español llegará a la marca del rombo en calidad de cedido

Correrá para uno de los tres únicos equipos de fábrica que hay en F1

Red Bull lo mantiene dentro de su familia de pilotos

REDACCIÓN | 15 SEP 2017Ya es oficial. Se acabaron los rumores. Carlos Sainz correrá en el equipo Renault en 2018. El madrileño abandona Toro Rosso y se une al proyecto de la marca del rombo, donde coincidirá con el alemán Nico Hülkenberg. Sainz no perderá su condición de piloto Red Bull, pese a correr para otra escudería por un año.El acuerdo se refiere oficialmente a la temporada 2018, pero aún existe la posibilidad de que Carlos Sainz debute con su nueva escudería tan pronto como en el Gran Premio de Malasia. En las próximas semanas se conocerán más detalles al respecto.PRIMERAS PALABRAS DE SAINZ COMO PILOTO RENAULT"Estoy muy contento de llegar a Renault Sport Formula One Team. Ser piloto de Fórmula 1 para un equipo constructor es un honor y espero recompensar la fe de Renault en mí con mis mejores rendimientos en pista. La trayectoria de Renault Sport Formula One Team es emocionante y estoy orgulloso de llegar en un momento importante de su historia", ha destacado Sainz en el comunicado emitido por Renault."Tengo ganas de trabajar con todo el mundo en Enstone y Viry, así como de pilotar junto a Nico Hülkenberg. He trabajado de cerca con Renault en Fórmula 1 y también antes en mi trayectoria en este deporte, así que conozco su motivación y capacidades. Éste es el inicio de un nuevo capítulo muy emocionante en mi trayectoria. Quisiera dar las gracias a Red Bull por toda su confianza y apoyo, y por permitirme tomar esta oportunidad", ha agregado el madrileño."Por último, pero no menos importante, quisiera especialmente darle las gracias a todo el mundo que trabaja en Toro Rosso. Son un equipo fantástico de profesionales y les deseo lo mejor para el futuro", ha añadido."Gracias Red Bull por esta oportunidad. Completamente centrado en darle puntos a Toro Rosso este fin de semana", ha expresado el piloto en su cuenta oficial de la red social Twitter.Carlos sustituirá al británico Jolyon Palmer, muy cuestionado por su pobre rendimiento desde su debut en 2016. Formará dupla con Nico Hülkenberg en una escudería que rebosa ambición y que en 2018 aspira a dar un salto de calidad que les aúpe hasta el podio.Sainz llegó a la Fórmula 1 en 2015 y, desde entonces, ha militado en las filas de Toro Rosso, el equipo filial de Red Bull. Ante la imposibilidad de ascender al primer equipo por falta de espacio, el madrileño ha insistido durante meses en su interés por explorar alternativas. Quería dar un salto de calidad y luchar por resultados más competitivos, un objetivo que cumple finalmente con el anuncio de hoy.HELMUT MARKO HABLA SOBRE LA CESIÓN"Estamos contentos de haber alcanzado un acuerdo para que Carlos pilote en Renault Sport Formula One Team en 2018. Él es un talento tremendo y se beneficiará de trabajar con un equipo constructor junto a un piloto con mucha experiencia. Esto le planteará a Carlos un reto diferente y seguiremos con interés sus progresos, ya que permanece siendo parte de la familia Red Bull. Esto es una muy buena evolución tanto para Carlos como para Renault Sport Formula One Team, y también nos permitirá llevar a un nuevo talento a la Fórmula 1", ha destacado el asesor de Red Bull, Helmut Marko.La incorporación de Sainz se enmarca en las negociaciones multilaterales que Renault ha mantenido con Red Bull, McLaren y Honda. En virtud de estos contactos, McLaren y Toro Rosso intercambiarán motores. Los franceses han aprovechado la circunstancia para pugnar por el piloto de Faenza y obtener un trato favorable a sus intereses.CYRIL ABITEBOUL, CONTENTO POR LA LLEGADA DE CARLOSCyril Abiteboul, Director General de Renault Sport Racing: "Carlos Sainz es un piloto muy prometedor que ha estado en nuestro radar por algún tiempo ya, especialmente después de sus éxitos en las fórmulas de promoción de Renault. Es una noticia positiva para nosotros poder confirmar a Carlos para 2018. Esta elección está bien alineada con nuestros planes estratégicos a medio plazo. Sentimos que Nico y Carlos se complementarán tanto dentro como fuera de la pista y la combinación debería ayudarnos a empujar hacia delante en la parrilla. Quisiera darle las gracias a Helmut Marko por cedernos a Carlos para este período. Y debemos dar las gracias a Jolyon por el duro trabajo que está haciendo y por sus esfuerzos durante las últimas dos temporadas. Es un piloto denodado y le deseamos lo mejor en los próximos pasos de su carrera deportiva".