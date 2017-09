por Trupon » Hoy, 14:06

OFICIAL: McLaren y Honda rompen, acuerdo con Renault

McLaren correrá con motores Renault en 2018, 2019 y 2020

Tendrá el mismo trato que Renault Sport y Red Bull Racing

McLaren lamenta el divorcio con Honda; creen que es lo mejor

REDACCIÓN | 15 SEP 2017La primera pieza del dominó ha caído. McLaren y Honda rompen su compromiso de manera oficial en una operación que coloca definitivamente a Renault como motorista del conjunto de Woking para las próximas tres temporadas.El chasis del equipo McLaren ha ostentado la presencia de motores de hasta diez proveedores diferentes en toda la historia de la Fórmula 1: Climax, Serenissima, Ford, Alfa Romeo, BRM, Peugeot, TAG Porsche, Ford-Cosworth, Mercedes, y por supuesto Honda.De esta forma la histórica escudería pone fin a su relación con los nipones. Después de tres temporadas de decepciones en forma de falta de potencia y fiabilidad, la paciencia de McLaren se ha agotado definitivamente. La decisión está tomada y será Renault el encargado de suministrar unidades de potencia al conjunto de Woking a partir de 2018 y hasta 2020 –última temporada antes del cambio normativo de los motores–.Pese a estar por delante de Honda en cuanto a ritmo –y velocidad punta– y fiabilidad, la unidad de potencia francesa sigue claramente por detrás de Mercedes y Ferrari. Es difícil decir hoy por hoy si en 2018 podrán estar a la misma altura y si finalmente McLaren podría volver a luchar por un Mundial, e incluso ganarlo, cosa que no hace desde 1998.Así las cosas, McLaren obtendrá el mismo motor que el propio conjunto de Enstone y Red Bull. Como consecuencia inmediata, Toro Rosso también ha alcanzado un acuerdo tanto con Renault como con Honda para que los nipones sean los encargados de motorizarles la próxima temporada.DIVORCIO MCLAREN-HONDAEl binomio que estaba llamado a dominar la Fórmula 1 será recordado por sus múltiples y repetidos fracasos, con una unidad de potencia que nunca ha estado a la altura y una estructura técnica incapaz de rendir al nivel que se espera de la categoría reina.Zak Brown, director ejecutivo:"El compromiso de Honda con la Fórmula 1 y su determinación por tener éxito nunca han estado en duda. Está demostrado que son unos ganadores, unos innovadores. Por una serie de razones, nuestra relación no ha florecido como ambas partes deseábamos. No ha sido por falta de voluntad, tanto por parte de Honda como de McLaren. Ha llegado el momento de avanzar en direcciones diferentes. Esperamos ver el nombre de Honda de nuevo en lo más alto. Nuestro deporte es mejor con su participación. Sé que ésta es una opinión compartida en este deporte”.Shaik Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente ejecutivo del Grupo McLaren:"Honda es una gran empresa y, como McLaren, está en la Fórmula 1 para ganar. A pesar de que nuestra relación no ha generado el éxito que deseábamos, eso no afecta a la gran historia que nuestras dos empresas han compartido juntas, ni tampoco su esfuerzo continuado por alcanzar el éxito en la Fórmula 1. En este momento, es mejor para los intereses de ambas compañías que persigamos nuestras ambiciones deportivas de forma separada”.Takahiro Hachigo, presidente de Honda Motor Co.:"Es desafortunado que tengamos que separarnos de McLaren antes de cumplir nuestras ambiciones. Hemos tomado esta decisión con el convencimiento de que es lo mejor para el futuro de cada uno. De parte de Honda, querría expresar mi sincera gratitud a los aficionados. Han apoyado mucho al equipo y a los pilotos, también al personal del equipo y a todas las personas que han participado y que han compartido con nosotros las alegrías y decepciones desde que empezamos a preparar nuestro retorno a la Fórmula 1 en 2015. Honda seguirá luchando con McLaren hasta que termine la temporada 2017, y luego seguirá sus actividades en la Fórmula 1 en 2018 y más allá”.MCLAREN-RENAULT, UNA NUEVA REALIDADEl acuerdo entre McLaren y Renault es por tres temporadas, hasta el final de 2020. Eso significa que los de Woking competirán con el V6 Turbo francés hasta que termine la generación actual de la normativa de unidades de potencia.Antes de firmar con Honda, McLaren alegó que era imprescindible ser una escudería de fábrica para triunfar en la categoría reina. Ahora compartirán tecnología con el equipo oficial Renault Sport y también con su cliente más ilustre, Red Bull.McLaren constata que "Renault ha demostrado su habilidad para fabricar motores campeones del mundo, tanto para su equipo como sus equipos cliente".Zak Brown, director ejecutivo:"El anuncio de hoy nos da la estabilidad que necesitamos para seguir avanzando sin más dilación con nuestro chasis y nuestro programa técnico para 2018"."Como organización, McLaren siempre ha trabajado extremadamente duro para formar alianzas duraderas con sus socios técnicos. Estamos convencidos de que podemos aportar valor a Renault. Trabajaremos juntos para desarrollar su actual unidad de potencia y convertirla en una ganadora habitual".Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa, presidente del Grupo McLaren:"La Fórmula 1 está en el ADN de Renault, al igual que en el caso de McLaren. Introdujeron el concepto del motor turboalimentado en 1977, ganaron carreras con y sin la turboalimentación, y han sido de forma consistente pioneros de nuevas tecnologías en la Fórmula 1"."Un McLaren con motor Renault es algo nuevo, un concepto interesante. Lo que es más importante es que esta asociación nos da las mismas oportunidades de competir que los otros equipos con motor Renault"."En McLaren tenemos mucha motivación, tenemos el deseo y los recursos para ser una fuerza competitiva en 2018. El motor Renault nos permite dar otro paso adelante en la parrilla. El anuncio de hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de McLaren".Jérôme Stoll, presidente de Renault Sport:"Esta decisión es estratégica para Renault Sport. Es la primera vez que Renault trabajará con McLaren y estamos orgullosos de haber alcanzado un acuerdo con una organización con una historia tan rica. La alianza no solo es técnica y deportiva, también tiene beneficios de márquetin y comunicación. Sabemos que McLaren trabajará duro en la pista y esta competitividad será positiva para todo el mundo".Cyril Abiteboul, director deportivo Renault Sport:"Estamos encantados de confirmar una nueva asociación entre Renault Sport y McLaren Racing. Estamos entusiasmados por embarcarnos en esta nueva relación entre dos marcas históricas. Será la primera vez que colaboren juntas. Este acuerdo está perfectamente alineado con nuestra estrategia a medio plazo y con nuestro objetivo de estar en una posición ganadora como equipo en 2020. Tenemos ganas de ver el emblema de Renault en el próximo McLaren. McLaren es un equipo inspirador con dos pilotos talentosos que no solo apoyarán el desarrollo de la unidad de potencia, sino que también servirán de referencia y ejemplo en la construcción de nuestro operativo de chasis. Es un comienzo ilusionante con un equipo campeón del mundo, un equipo hambriento por regresar a la gloria"."¡Hola aficionados de McLaren! Os hablo desde Singapur. Hoy hemos tenido un gran anuncio, vamos a asociarnos con Renault. Simplemente quería agradecer vuestro apoyo. Los hombres y mujeres de McLaren trabajan muy duro y con decisión para devolvernos a la parte delantera de la parrilla, en el podio y ganando carreras. Por supuesto que aún nos quedan algunas carreras y no vamos a darnos por vencidos, así que vamos a trabajar muy duro con Honda para acabar fuertes esta temporada. Otra vez, gracias, seguid apoyando a McLaren", ha comentado Brawn a través de un vídeo publicado por la cuenta oficial de la red social Twitter de McLaren.