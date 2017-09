por Trupon » Hoy, 14:08

OFICIAL: Toro Rosso tendrá motores Honda en 2018

Tras la negativa de McLaren, los japoneses se refugian en Faenza

Se rumorea que es un posible movimiento de futuro para Red Bull

Será el tercer motor diferente en tres temporadas seguidas para Toro Rosso

REDACCIÓN | 15 SEP 2017La estabilidad en cuanto a motores no parece tendencia en el equipo Toro Rosso, porque después de usar motores Ferrari en 2016 y Renault en 2017, se acaba de hacer oficial que serán motorizados por Honda durante la temporada de 2018.El conjunto de Faenza se ha quedado sin más opciones después de que McLaren le haya 'robado' el motor Renault para el año que viene, y ante la negativa de los franceses para motorizar a cuatro equipos, Toro Rosso no ha tenido más opción que quedarse con las unidades de potencia de Honda, que a raíz de dicho anuncio, se había quedado sin equipos para seguir en F1, algo que la FIA quería evitar a toda costa.A falta de conocer los detalles del acuerdo, se cree que este será un contrato multianual y que parte importante del interés de Red Bull para incorporar a Honda a su familia es el cánon de 100 millones de euros que los nipones ofrecían a McLaren cada temporada por dejarles motorizarles. Sin embargo, no se conoce todavía de forma oficial si esta cifra seguirá en el nuevo contrato con Toro Rosso o si se habrá reducido, o directamente eliminado.Desde su fundación en 2006, Toro Rosso ha sido motorizado por cuatro proveedores diferentes: Cosworth –2006–, Ferrari –de 2007 a 2013 y 2016–, Renault –2014, 2015 y 2017– y ahora Honda –desde 2018–."Todo el mundo en el equipo tiene ganas de trabajar con Honda. Desde su fundación, las carreras han sido parte importante para Honda, así que será un desafío muy emocionante y espero que ambas partes se vean beneficiadas. Honda tiene una larga historia en F1 que empieza en 1964 y como motorista ha ganado cinco mundiales de pilotos y seis de equipos. Su legado, junto con la confianza que tenemos en la capacidad de Honda para tener éxito, me hace creer con confianza que tendremos un futuro fructífero juntos", ha asegurado el jefe de Toro Rosso, Franz Tost, en un comunicado oficial.James Key, director técnico Toro Rosso: "Estamos muy satisfechos por el nuevo acuerdo con Honda y todas las oportunidades que nos ofrece, y tenemos ganas de empezar a trabajar juntos inmediatamente. Será una cuestión de adaptar nuestros planes junto con Honda para asegurarnos que estamos en el mismo proceso de diseño y producción antes de las fechas límites. Hay algunos desafíos que tendremos por delante, pero Toro Rosso ha tenido situaciones muy complicadas en el pasado y hemos demostrado flexibilidad para arreglarlas. Trabajaremos con Honda no solo para la instalación de la unidad de potencia, sino también para asegurarnos de que afecte lo mínimo al trabajo que ya hemos realizado para 2018. La arquitectura del coche cambiarán con las necesidades del nuevo motor, así como el chasis y la caja de cambios. Queremos trabajar de cerca con Honda para asegurarnos que maximizamos el potencial de nuestro paquete. Espero que tengamos una estable y sólida unión con nuestros colegas de Honda".Takahiro Hachigo, Honda F1: "Toro Rosso es un equipo con experiencia y lleno de energía joven y que nutre a las estrellas del futuro. Todos en Honda queremos trabajar con Toro Rosso, y estamos emocionados por empezar un nuevo capítulo en F1 con ellos. Me gustaría mostrar mi gratitud a Liberty Media y la FIA por su cooperación para que está unión sea posible. Honda y Toro Rosso trabajarán como un único equipo para progresar y tener un futuro exitoso juntos. Apreciamos el apoyo de los aficionados para empezar este desafío".