por Trupon » Hoy, 14:22

Renault intentó fichar a Ricciardo para 2018

Red Bull negó la salida del australiano, pero permitirá la de Carlos Sainz

Jolyon Palmer aseguró el jueves que estará en Malasia con Renault, aunque los rumores lo desmienten

TOMÁS SLAFER | 15 SEP 2017Renault intentó hacerse con los servicios de Daniel Ricciardo de cara a 2018 como parte del trato en el que dejarán de motorizar al equipo Toro Rosso esta temporada, según varias fuentes muy cercanas al acuerdo han confirmado al portal británico Autosport.Renault se irá con McLaren de cara a 2018, así que decidieron dejar de motorizar a Toro Rosso a cambio de algún piloto de la estirpe de Red Bull, que finalmente será Carlos Sainz, que tomará el relevo de Jolyon Palmer desde el próximo Gran Premio de Malasia de 2017 y también de cara a 2018.Sin embargo, y a pesar de que Renault negocia con Red Bull por llevarse a Sainz desde hace mas de un año, el conjunto francés intentó convencer a la marca de las bebidas energéticas para llevarse a Ricciardo a Enstone.Un Ricciardo que parece cada vez más convencido de abandonar Red Bull en 2018, cuando finaliza su contrato, a menos que le den un coche como para ganar un Mundial. En 2019, cuando Ricciardo será 'agente libre' por primera vez en su vida, habrá dos asientos libres en el equipo Mercedes, dos en McLaren y uno en Ferrari, entre otros.Finalmente no fue posible el fichaje de Ricciardo y por ello Renault se centró completamente en incorporar a Sainz, siendo esta de Singapur la última carrera de Sainz en Toro Rosso y la ultima de Palmer vestido de amarillo y quién sabe si en la Fórmula 1.A pesar de todos estos rumores que tendrían una confirmación oficial inminente este fin de semana, hoy mismo de hecho, Palmer confirmó ayer en la rueda de prensa de pilotos que tiene contrato para las siete carreras restantes de 2017 y que estará en Malasia con Renault.Por su parte, Carlos Sainz optó por ser cauto y dijo en la jornada del jueves que no podría confirmar nada hasta que lo hagan las marcas, dado que hay mucho en juego y no siente que sea un piloto el que tenga que confirmarlo.Además, Fernando Alonso tampoco dijo si el anuncio de McLaren y Renault le convencerá para quedarse en F1 o dentro del equipo de Woking para 2018, aunque sí aseguró que sus aficionados le verán ganar el año que viene.HÜLKENBERG SE RÍE DE SU RÉCORD EN SINGAPUREl que podría haber sido el compañero de Ricciardo en 2018, Nico Hülkenberg se ha reído del récord que muy probablemente batirá este fin de semana. Y es que el alemán se convertirá en el piloto con más carreras de la historia de la F1 sin haber conseguido nunca un podio, con 129 Grandes Premios. Hasta ahora, estaba empatado a 128 con Adrian Sutil."He estado trabajando mucho tiempo y muy duro para llegar a este punto y finalmente quitarle el récord a Adrian. Tengo ganas de que suceda", ironizaba Hülkenberg en declaraciones que publica Crash.net"La era Sutil se acabará este fin de semana y empezará la era Hülkenberg. Tengo muchas ganas de ello. Las opciones más cercanas al podio que he tenido quizá fueron las carreras de Mónaco el año pasado o quizá Brasil 2012, esas me vienen a la cabeza", ha concluido.