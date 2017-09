por scuderia ferrary » Ayer, 13:22

El jefe de McLaren, Éric Boullier, ha negado que la renovación de Fernando Alonso se esté retrasando por falta de acuerdo de ambas partes sobre el tema de duración de contrato o el asunto económico y se refiere a "otros detalles".Así lo ha expresado el jefe de McLaren minutos después de terminar la clasificación de Singapur, en la que los de Woking han logrado meter a sus dos monoplazas en puntos. De este modo, el anuncio de la renovación de Fernando Alonso se espera para muy pronto."Estamos muy cerca de firmar con Alonso. Estamos de acuerdo en los grandes temas, falta cerrar los pequeños detalles del contrato, los puntos más importantes ya están acordados", ha comentado Éric Boullier para los micrófonos de Movistar+ F1.Ya que el asturiano ha expresado en numerosas ocasiones que lo que quiere es un coche con el que pueda ganar, la marca británica se esfuerza para darle esto, ya que por este camino, saben que se aseguran la permanencia del bicampeón."Vamos a tener a Alonso informado de qué paquete tenemos el año que viene, no sabemos cómo van a hacerlo los demás, pero con una base este año, quizás tengamos una nueva base mañana y un coche competitivo. Todo está en su sitio. Una vez que revisemos los datos para el año que viene, será más fácil cerrar las negociaciones", ha agregado.Además, minutos antes, en declaraciones para el canal F1 Latinoamérica y para reforzar esta tesis, el francés comentaba que lo más seguro es que el bicampeón permaneciera con McLaren para la temporada 2018.RELACIÓN ACTUAL CON HONDAPor otro lado, Boullier ha comentado que no existen problemas en la relación con Honda ahora que ya se ha hecho oficial la separación entre ambas partes para 2018. Aunque el tema de la próxima temporada es a partir de ahora tabú, las dos empresas trabajan por terminar con buena nota este año."Hay mucho movimiento de la gente de McLaren y la de Honda, digamos que sí, nos hemos 'divorciado', que es una mala palabra, hemos roto esa alianza para el año que viene, pero no tenemos ningún problema en la relación. Lo vamos a hacer lo mejor posible para intentar hacer un buen trabajo este año", ha descrito."Seguramente ya no vamos a hablar del año que viene, pero seguro que esta temporada vamos a poder mejorar el coche e intentar a hacerlo lo mejor posible para final de año. No hay nada malo por trabajar las dos compañías. Ya hemos empezado a trabajar en el coche del año que viene", ha apuntado.Por último, Boullier ha destacado la importancia de la salida en la carrera de mañana y ha compartido que la estrategia más probable para mañana, igual que ya expresó Alonso, será a una parada. "Creo que mañana la estrategia será entre una y dos paradas, lo más seguro es que vayamos a una parada", ha destacado."El comienzo de la carrera va a ser importante y seguramente esa primera vuelta, en la que Alonso es excelente, va a ser crucial", ha expresado para terminar.