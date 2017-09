por scuderia ferrary » Ayer, 13:26

¿Fernando Alonso a Le Mans en 2018? Zak Brown deja entrever que McLaren no se opondrá a que el piloto asturiano negocie con equipos del WEC para estar en la próxima edición de la mítica carrera de resistencia.Zak Brown quiere que Fernando Alonso renueve con McLaren y está dispuesto a dejarle ir a Le Mans, carrera en la que el asturiano quiere perseguir la tan ansiada triple corona del automovilismo.El director de McLaren ya ha dicho que ir a Indianápolis 2018 será imposible por la coincidencia en fechas con el GP de Mónaco de Fórmula 1. Pero ese problema no existe en el caso de La Sarthe."Estamos ocupados con el equipo de Fórmula 1, pero hemos hablado de ello. A él le gustaría hacerlo, y en las circunstancias adecuadas nosotros estaríamos abiertos a ellos", ha explicado Brown en declaraciones reproducidas por el portal estadounidense Motorsport.com.El diario Marca había publicado que Alonso tenía un acuerdo con Porsche para estar en uno de sus LMP1 en Le Mans 2018. Esa posibilidad no se podrá materializar, porque la marca alemana ha anunciado su salida de la Resistencia.De hecho, la parrilla del WEC es toda una incógnita. Toyota se debate entre seguir o marcharse. La FIA está ansiosa por captar a nuevos constructores para mantener el buen estado de salud de la categoría, que hoy visita el Circuit of the Americas en Austin.Brown confía en que Alonso mantenga su compromiso con McLaren y para ello está dispuesto a presentarle una oferta económica que ratifique su condición de estrella. Buenas noticias, en tanto que hasta ahora su ficha había corrido a expensas de Honda."Nuestros accionistas están muy comprometidos y quieren que ganemos carreras. Es el mandato que nos han dado. Lidiaremos con la parte económica y llegaremos al acuerdo económico que necesitemos".