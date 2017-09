por scuderia ferrary » Ayer, 13:30

Robert Kubica se subirá a un Williams FW36 de la temporada 2014 en una jornada de pruebas privadas. El piloto polaco suena como candidato al volante de Felipe Massa de cara a 2018.Éste será el cuarto test en circuito de Kubica, que probó dos veces el Lotus E20 antes de subirse al Renault RS17 en el test postcarrera de Hungría.Con el anuncio de que Carlos Sainz correrá en Renault, las puertas de Enstone están cerradas para el polaco. Pero Williams todavía no ha anunciado su alineación y Robert es uno de los talentos que barajan.Según informa la televisión francesa Canal+ Francia, Lance Stroll hará un test privado en las próximas semanas. El equipo aprovechará la oportunidad para subir al volante a Robert Kubica, y así comprobar de primera mano hasta qué punto mantiene su competitividad.Kubica no desiste en su sueño por regresar a la categoría reina. Ha contratado a Nico Rosberg como su representante y ha dicho que se siente preparado para lidiar con la exigencia física de la categoría reina."Me siento bastante bien”, dijo tras el entrenamiento de Budapest. “He rodado ocho horas y sólo he salido del coche 10 minutos. Hungría es un circuito físico. Viniendo aquí sabía que si podía correr aquí podría correr en todas partes. Ha sido duro, pero creo que hoy la mayoría de pilotos lo han pasado mal detrás del volante. No oculto que no ha sido fácil, pero ha estado bien".