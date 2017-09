por scuderia ferrary » Hoy, 10:53

McLaren se convertirá en fabricante en 2019, de acuerdo con el jefe del equipo, un Éric Boullier que se siente aliviado tras haber roto su acuerdo con Honda y saber que la próxima temporada llevarán motores Renault.El jefe de McLaren, Éric Boullier, ha explicado las razones por las que rompieron con Honda, una decisión que les apena enormemente pero que les sirve para mirar al futuro con optimismo, pues confían en el potencial de Renault, a pesar de que son conscientes de que no es un motor, de momento, a la altura de los mejores de la parrilla."Se había hecho inevitable. Tras tres años difíciles, se tenían que tomar decisiones importantes antes de que fuera demasiado tarde. Ahora lo que sentimos es alivio, pero también tristeza porque construimos una buena relación de trabajo con Honda, incluso aunque no hubiera resultados", ha indicado el francés para la cadena belga RTBF."Tenemos información de Renault que nos demuestra que su motor es competitivo. Quizás está un poco por detrás de Mercedes y de Ferrari, pero tiene potencial. Hemos tenido reuniones que demuestran que trabajan en fiabilidad y rendimiento y aseguran que lo será más el próximo año", ha apuntado.Además, Boullier ha revelado que participarán en el diseño del motor, ya que los franceses les dan esa opción, una que no tuvieron con sus anteriores socios y que les dará la posibilidad de convertirse en un fabricante en toda regla para dentro de dos temporadas."La otra ventaja de trabajar con Renault es que vamos a poder participar en el diseño del motor. En 2019 vamos a ser casi un fabricante, así que es una ventaja en lugar de ser un equipo cliente", ha expresado Boullier para finalizar.