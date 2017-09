por GTO » Ayer, 19:47

Honda pasa al ataque: «A McLaren le cuesta adaptarse a los cambios»Masashi Yamamoto, director general del motorista japonés, critica la rigidez del que ha sido su socio los tres últimos añosEl mánager general de Honda, Masashi Yamamoto, ha reiterado que les hubiera gustado seguir trabajando junto a McLaren y ha explicado que el equipo inglés es «muy grande y funciona de forma muy sistemática», algo que les hace ser «muy fuertes», pero al mismo tiempo también les genera «dificultades para adaptarse a los cambios».«Trabajando con McLaren me he dado cuenta de que son una empresa muy grande y que funcionan de forma muy sistemática. Obviamente eso les hace muy fuertes, pero al mismo tiempo pueden tener dificultades para adaptarse al cambio», opinó Yamamoto en declaraciones a la web de Honda Racing.Tras anunciarse el fin de la vinculación con McLaren y el nuevo acuerdo con Toro Rosso para 2018, el responsable de Honda realizó un simil gastronómico para explicar cómo ve a ambos equipos.«Si comparamos ambos equipos con diferentes cocinas, diría que McLaren es una cocina francesa muy sofisticada y Toro Rosso es más bien como la comida campestre, un delicioso estofado casero donde se pueden agregar nuevos ingredientes», valoró.En cualquier caso, el nipón dejó claro que hubieran «preferido seguir trabajando con McLaren». «Pero no pudimos alcanzar los objetivos de rendimiento establecidos por el equipo. Eso creó tensión entre nosotros y lamentablemente la separación fue el resultado. En el mundo de la Fórmula 1 es importante obtener resultados, es parte del trato», asumió.