"Fantástico trabajo, Carlos. Fantástico. En serio, estamos orgullosos de tí. Te quedarás con nosotros. No te dejaremos ir. Quédate aquí" , este era el elocuente y sorprendente mensaje de Franz Tost a Sainz al entrar en la meta con su brillante cuarto puesto en la mano. Un resultado casi impensable para un equipo como Toro Rosso, que podría ayudar a su sexta posición para el campeonato de constructores. "Hemos igualado nuestro mejor resultado de carrera desde nuestra victoria en Monza 2008, otro P4" , apuntaba después un entusiasmado Tost.

Y también, el mejor triunfo para Carlos Sainz en la F1. “Después de un fin de semana con tanta atención mediática, lograr juntar un fin de semana perfecto y acabar cuarto ha sido increíble”. El piloto español rubricó con una gran actuación en el Gran Premio de Singapur ese nuevo futuro con Renault que se anunció durante el pasado viernes. Ni en el mejor guión de las carreras. No era de extrañar la reacción de euforia por la radio de Sainz al cruzar la línea de meta. "Nadie se puede imaginar desde fuera lo que ha costado este resultado".



Igualando a Verstappen y —casi— a Vettel

Sainz igualaba el segundo mejor de toda la historia de Toro Rosso, los cuartos puestos logrados por Vettel en 2007 y 2008 y Verstappen en 2015. Solo la victoria del alemán en el GP de Italia de 2008 está por delante en los casi doce años del equipo en la Fórmula 1. El resultado del madrileño estuvo entre los seis mejores domingos de Toro Rosso, algo muy destacable considerando sus 220 carreras disputadas.

Sainz tuvo que lidiar con una pista mojada al principio de carrera y defenderse de los ataques de Pérez más adelante. EFE)

Una carrera para el pasado, presente y futuro

El pasado viernes se anunció su traspaso a Renault para la próxima temporada, desbloqueando así una difícil situación que le tenía confinado a un equipo que ya se le quedaba pequeño y no le podía proporcionar un monoplaza a su altura. Pero la mejor noticia para Sainz y su imagen era que Red Bull y Helmut Marko son conscientes de su talento del español y no quieren perderle. El mensaje de Tost al finalizar la carrera fue el mejor homenaje y testimonio para Sainz.

Con su resultado, el piloto español superará ya los puntos logrados la pasada temporada. El contraste con su compañero Kvyat puso en evidencia el resultado de Marina Bay. El ruso no llegaba al Q3 y acababa contra los raíles, mientras que el español daba al equipo uno de los mejores puestos de su historia en una carrera extremadamente complicada de gestionar. Y lo hizo sin el menor error.

¿La última carrera con Toro Rosso?

"Hay que agradecerle al equipo que haya sabido qué hacer en cada momento porque los ha habido complicados", explicaba Sainz al terminar la prueba, "sobre todo cuando por detrás iban con intermedios nuevos y yo muy usados, o cuando han salido todos con los ultra blandos y yo con los superblandos. Había que defenderse a saco con quien era un segundo más rápido en ese momento".

De momento, el madrileño se mantiene en la novena posición de la general, a solo diez puntos de Ocon, octavo. El mensaje de Tost suponía el mejor reconocimiento de quien en los últimos tiempos tenía problemas para valorar públicamente el rendimiento de Sainz. Resuelta su situación en Red Bull, el austríaco confirmaba el valor de un piloto que el domingo podría haber disputado su última carrera con Toro Rosso. Tras la euforia, ahora se tratará de confirmar o no su posible participación ya en Malasia con Renault. Habrá que estar atentos a las noticias los próximos días. Tras lo visto en Singapur, Cyril Abiteboul y Renault estarán más convencidos de que, cuanto antes, mejor.