EN INSTAGRAMHamilton manda a la óptica a un fan que le sitúa por detrás de VettelEl inglés aconsejó una óptica al aficionado que sugirió que el de Ferrari era superiorWolff prefiere que las celebraciones se reserven para una victoria del MundialLewis Hamilton está contento y motivado, y eso es algo que ha dejado ver especialmente tras su victoria en Singapur. En una emisión en directo de Instagram mientras volaba hacia Viena, el piloto inglés dejó clara su satisfacción por el rumbo de la temporada, no sin antes responder a aquellos que dudan de su calidad como piloto.Actualmente, el piloto de Mercedes lidera el campeonato con 263 puntos, 28 por encima de Sebastian Vettel. El alemán vivió un amargo Gran Premio en Singapur, y es que tuvo que abandonar poco tiempo después de la salida. Por esta razón, se aumentó la ventaja de Lewis sobre el piloto de Ferrari en la temporada.Aunque los números ponen por encima a Lewis Hamilton en esta temporada por el momento, no todos piensan del mismo modo. Tanto es así, que un aficionado comentó en la emisión en directo del piloto inglés que Sebastian Vettel era superior, hecho que no pasó por alto el de Mercedes. Ante esto, tricampeón del Mundo sugirió al aficionado que visitara una óptica para ver que no estaba en lo cierto."Un día verás que ese no es el caso. Si no lo haces, entonces tal vez necesites ir a Specsavers –famosa óptica de Reino Unido–", comentó Hamilton al aficionado.Más allá de este hecho, el piloto inglés reconoció que se encuentra totalmente satisfecho con su potencial a día de hoy. Para Hamilton, el nivel que posee es el mayor de toda su carrera, así como su polivalencia como piloto."Me encanta pilotar, más que nunca. Siento que estoy pilotando mejor que nunca, y me siento el piloto más completo que he sido jamás. Es una gran sensación”, señaló el piloto de Mercedes en declaraciones recogidas por Sport.bt.com.En lo relacionado con las victorias, Lewis Hamilton podría convertirse en el primer piloto inglés en hacerse con cuatro campeonatos. Actualmente, el mayor récord lo ostenta Michael Schumacher, con 7 títulos. Referido a eso, el inglés asegura que no busca perseguir batir ese récord, aunque asegura que alguien lo hará en algún momento."Quién sabe si vamos a estar cerca del récord de Michael Schumacher de siete campeonatos. No quiero perseguir eso, pero los récords están ahí para romperse, así que en algún momento alguien los romperá. Si seré yo, eso no puedo decirlo", comentó Hamilton.WOLFF CONFÍA EN MANTENER EL BUEN MOMENTOAhora, en Mercedes deben pensar en lo que queda de temporada, sin distraerse con los triunfos actuales. A eso se ha referido Toto Wolff, quien ha apuntado que es necesario seguir trabajando, dejando las celebraciones para el momento en el que hayan salido victoriosos en la temporada."No debemos dejar caer el balón, sólo tenemos que seguir y continuar con el trabajo. Habrá mucho tiempo para animarse cuando realmente hemos ganado el título”, ha expresado el jefe del equipo Mercedes.Wolff también ha hablado de Ferrari y su doble abandono en Singapur. Para el jefe del equipo Mercedes, es una desgracia que suceda una situación así en un Gran Premio para un equipo. No obstante, afirma que sabe qué sensación ha vivido Ferrari, algo inevitable en Fórmula 1."Pensar en el Campeonato es un gran paso adelante. Puedes sentirlo también por Ferrari. He estado en la situación de perder los dos coches, y se puede relacionar con lo horrible que se siente para ellos. Pero supongo que no estamos aquí para tomar prisioneros”, ha finalizado Toto Wolff.