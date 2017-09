por GTO » Ayer, 20:52

ARRIVABENE: “ESTO NO HA TERMINADO”El director deportivo de Ferrari quiso mandar un mensaje a los aficionados de la Scuderia.El fin de semana no pudo acabar de peor manera para Ferrari. En una prueba donde el doblete era plausible, así como recuperar el liderato del mundial de pilotos, se sumó un total de cero puntos, acabando todas las posibilidades de lograr un resultado en la salida, cuando Vettel y Raikkonen impactaron entre sí con Verstappen como colaborador necesario.Pese a todo, en Ferrari quieren mandar un mensaje de que siguen vivos, y de que con Vettel al volante ya se han remontado otros resultados adversos. “En primer lugar, decir que lo sentimos mucho por nuestros aficionados. No es el resultado que esperábamos, pero esto no ha terminado. Es más difícil, pero no ha terminado. Todos nosotros, tanto en el circuito como en Maranello, tenemos el cavallino cosido en el corazón y la promesa de luchar hasta la última carrera y hasta la última vuelta del campeonato.”, comentó Mauricio.“Sebastian piensa como nosotros, que tenemos un buen coche. Todo Ferrari, incluyendo el departamento de GT, solo habla de trabajar y luchar hasta el final. Es lo que podemos prometer a los aficionados” prosiguió el italiano.Por último, lugar y como otros responsables de equipo, Arrivabene rehusó hacer comentarios sobre al accidente excusándose en que todavía había una investigación abierta, aclarando eso sí, que no estaba de acuerdo con los comentarios vertidos por Verstappen en los que dijo que jugándote un mundial, no puedes hacer cosas así. “No quiero hablar mucho del accidente, pero sí me pareció extraño que primero llamasen a declarar a nuestros pilotos y ya más tarde a Red Bull.”