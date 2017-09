por Trupon » Ayer, 15:16

Boullier revela que propusieron a Honda tomarse un año sabático

Todas las ayudas que McLaren ofrecía resultaron rechazadas

En Renault han visto la luz al final del túnel

ANA VÁZQUEZ | 21 SEP 2017El jefe de McLaren, Éric Boullier, ha revelado muy recientemente que tan pronto como en la pretemporada 2017 se dieron cuenta de que Honda no les llevaría al cuarto puesto en el Campeonato de Constructores, objetivo que se habían planteado para este año.Desde entonces, en la relación entre ambas partes ha ido creciendo la tensión. Por su parte, McLaren quiso tenderle una mano a Honda y a continuación, el jefe de los de Woking, Éric Boullier, revela las propuestas que hizo a los nipones para resolver el obstáculo por el que ambos pasaban."Dimos un puñetazo sobre la mesa mientras buscábamos soluciones para ayudarles. Una propuesta extrema fue que se tomaran un año sabático para subir su nivel mientras McLaren usaba otra unidad de potencia", ha comentado Boullier en una entrevista para el número de septiembre de la revista francesa Auto Hebdo.Además de esta opción, buscaron ayuda en Mercedes, pero el francés confirma que no recibieron ninguno de estos planteamientos de manera abierta, por lo que concluyeron que deberían acabar con su asociación."Propusimos reunir a ingenieros de Mercedes y Honda para evaluar asociaciones técnicas específicas y creamos nuestro propio grupo de ingenieros muy especializados, que venían de diferentes lugares, a disposición de Honda, para los temas en los que más dificultades tenían. Hicimos todo esto con la intención de salir de la crisis a la mayor brevedad posible", ha añadido."Desafortunadamente, ninguna propuesta se aceptó ni discutió. Finalmente llegamos a la conclusión de que no había otra salida que separarnos", ha expresado.Boullier resume todo este malentendido en que Honda tenía objetivos más a largo plazo que McLaren, ya que ellos, como equipo, llevan muchos años de sequía de victorias y no se pueden permitir más temporadas así."Lamentablemente hemos sido víctimas de un calendario incompatible. Un equipo de F1, que vive sólo para la F1 no puede permitirse un objetivo a diez años. Un gran constructor, sí. perdimos muchos ingresos por la falta de resultados, también nuestra imagen se deterioró, tuvimos que saltar del avión, antes de caer y pasar a otra cosa", ha resumido.¿POR QUÉ RENAULT?En Renault la marca británica vio todo facilidades nada más que empezaron a hablar, pues además de ofrecer a sus clientes el mismo motor que ellos usan, no como Mercedes y Ferrari, sienten que son un socio del que pueden aprender y al que pueden aportar ideas."Es la política y estrategia de Renault la que nos hizo optar por ellos, en el sentido de que este fabricante se distingue de Mercedes y Ferrari, ya que pone a sus clientes al mismo nivel que su propio equipo en términos de suministro, desarrollo y asistencia. Otro punto positivo es el deseo de Renault de trabajar con McLaren", ha destacado."McLaren puede aportar mucho a Renault. Tenemos nuestro propio grupo de especialistas en motores, nuestros propios expertos en determinados campos técnicos, en los que Renault puede encontrar apoyo y algunas respuestas. Incluso si Mclaren no tiene nada que aprender de Renault en términos de motor, estoy convencido de que habrá mucho que ganar para ambas partes en un intercambio técnico inteligente", ha expuesto.