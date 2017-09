por GTO » hace 6 minutos

Trupon escribió: A mí no me parecería justo ni lógico que un piloto gane el campeonato utilizando el doble de motores que su rival. Entiendo que penalice tanto al piloto como al equipo, porque las penalizaciones en parrilla también perjudican al campeonato de constructores.



Lo que he venido diciendo varias veces es que tal vez deberían aumentar la cantidad máxima de motores y de componentes a utilizar. A mi modo de ver sería la solución más idónea y, de facto, desaparecerían la mayor parte de penalizaciones en parrilla que hemos visto los últimos años.

A ver, no te parece justo que un piloto gane el campeonato utilizando el doble de motores de su rival.Y luego dices que tienen que desaparecer la mayor parte de las penalizaciones.Entonces ¿si es justo que un piloto si gane el campeonato utilizando mas motores que los demás?Lo que a ti no te gusta compay es que penalicen a Ferrari en el campeonato.Yo creo que si no se penaliza, se beneficia a los equipos con mas pasta, que les da igual romper o cambiar piezas solo por se acaso, mientras que los pequeños tienen que aguantar piezas tocadas por presupuesto. Eso si que no es justo.Para mi modo de ver, el piloto no tiene culpa de que se rompan los motores , y el equipo si es responsable de la fiabilidad de su equipo. Si le quitas puntos al equipo, les estas obligando a que trabajen mas en la fiabilidad y les duela no solo en el bolsillo cada vez que rompan, y esto beneficiara a los pequeños, que no se juegan el campeonato de constructores, pero si les importa superar a su equipo mas parecido en rendimientos.