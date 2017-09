por Otani » Hoy, 02:24

wdf escribió: Buff, yo creo que se quema demasiado a Kimi la verdad. Yo estoy lejos de defenderlo, creo que un Perez o así lo haría mejor. No digo un Max o un Ricciardo porque no creo en dos grandes pilotos en un mismo equipo. Nunca ha salido bien a menos que tenga el mejor coche de la parrilla con diferencia.



Pero es que muchas veces parece que estamos hablando de un inválido. No hay que olvidar que las dos últimas victorias de Ferrari él acaba 2º y bien pudo haber ganado las dos carreras, o no? Es decir, estando su rendimiento medio lejos del de Vettel bien pudo ganar 2 carreras este año. No creo que sea igual al caso de Massa quien mientras Alonso peleaba por alguna victoria él nunca estuvo ni siquiera cerca de ganar.

Uno, sí estuvo alguna que otra vez cerca de ganar. Dos, el Ferrari que llevaba Massa no era este Ferrari tampoco. Siempre que el Ferrari corría, ahí estaba Massa haciendo podio o estando entre los 5 primeros. Kimi, por su parte, debería estar como mínimo cuarto siempre que no rompa, y eso no es lo que pasa habitualmente. No veo demasiada diferencia entre el rendimiento actual de Kimi y el de Massa en su día. Si tal Massa lo hacía mejor, bajo mi punto de vista.No es que se le queme, es que es un piloto de categoría que ocupa un puesto de responsabilidad. Y no está cumpliendo con los que deberían ser sus objetivos, y no es cosa de este año, es cosa de varios.Y, en lo personal, si se me permite, me aburre su carácter de borde cutre a lo Risto Mejide. Y sus fans, que lo tratan como si fuera el tipo más guay del paraguay y molón de la parrilla cuando para mí está claro que es casi un cuarentón que no ha dejado atrás la post adolescencia. Hay ciertas cosas, ciertos manierismos que yo ya no veo normales cuando tienes cierta edad.