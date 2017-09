por Trupon » Ayer, 19:14

BOULLIER: “EL OBJETIVO DE 2018 SON LOS PODIOS”

El director de McLaren no cierra la puerta a las victorias, aunque prefiere ser precavido.

POR JAVIER GAGO 24 SEPTIEMBRE 2017McLaren trabaja ya en la preparación de la próxima temporada. Con el acuerdo firmado con Renault, los de Woking esperan dar un salto de calidad tras tres años desastrosos de mano de Honda.Así, el director del equipo, Eric Boullier, asegura que el objetivo para 2018 es luchar por los podios, aunque no cierra la puerta a las victorias. De todos modos, no quiere dar demasiados detalles, pues todavía deben superar la prueba de fuego de los test invernales y, evidentemente, el primer Gran Premio de Australia."Es un poco temprano. Queremos ser competitivos y estar por lo menos regularmente en el podio si podemos, y aún mejor. Es un poco temprano. Todavía hay algunos cambios en la regulación para el próximo año con la introducción del ‘Halo’ y este tipo de cosas, y estamos en septiembre. Incluso si empezamos a trabajar temprano en el coche del próximo año, tenemos que esperar un poco más. También debemos esperar a los tests y, obviamente, Australia, para entender dónde están el resto de equipos en términos de rendimiento", afirma Boullier.A la alianza McLaren-honda le restan seis carreras para terminar su relación. Un periodo con muchas sobras y pocas luces, aunque la llegada de Renault no será una garantía para salir inmediatamente del fango, pues todavía siguen por detrás de Mercedes y Ferrari.