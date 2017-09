por scuderia ferrary » Hoy, 17:57

El futuro de Robert Kubica sólo tiene un posible destino si finalmente regresa como piloto titular de Fórmula 1. El piloto polaco vio como se le cerraban las puertas en el equipo Renault tras el fichaje de Carlos Sainz, así que la única alternativa real es aterrizar en el equipo Williams.Las opciones de Kubica de volver a la Fórmula 1 son menores que cuando estaba en negociaciones con Renault. Durante todo el año, el piloto polaco ha completado algunos test con la marca del rombo y ambas partes tenían grandes esperanzas de unir sus fuerzas de cara a la temporada 2018. No obstante, el efecto dominó de la ruptura de Honda con McLaren provocó finalmente el fichaje de Sainz por Renault y, con ello, el adiós a cualquier opción de fichar por la escudería de Enstone.A pesar de este varapalo, Kubica no se ha quedado parado y ha empezado a mover ficha para intentar conseguir un asiento con Williams. Desde la formación de Grove han confirmado que es una de las opciones de cara a la próxima temporada, aunque no la única. "Estamos evaluando a un número de pilotos para nuestro asiento de la temporada 2018, uno de ellos es Kubica", revela un portavoz del equipo al portal GPUpdate.net.Y es que en esa lista podemos incluir, por ejemplo, a Paul di Resta, que también quiere regresar como titular en la Fórmula 1 y ya hizo un buen papel en su corto retorno en el Gran Premio de Hungría sustituyendo a Felipe Massa. "Los detalles de cómo evaluamos a los pilotos de la lista son, obviamente, confidenciales. Haremos un anuncio sobre nuestros planes de futuro cuando estemos en posición de hacerlo", comentan desde la escudería Williams.