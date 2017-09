por GTO » Ayer, 21:56

Cada vez me da en la nariz de que aqui hay gato encerrado.

A ver que opinais, por que a mi se me hace difícil entender la jugada del 3er equipo de la parrilla, que cambie el motor por el 9 º equipo en la clas.



Y otra cosa no seran, pero los energeticos han ganado no hace tanto, 4 campeonatos seguidos y no tienen un pelo de tontos.



Sobre el papel, que RBR le hayan colado el motor Honda, que lleva 3 años sin garantizar el siquiera terminar carreras, pareceria que les han echo el timo de la estampita.

Pensar que RBR ha hecho este cambio para poder a final de 2018, poder elegir motor, fue mi primera idea. Pero cada vez es mas grande el rumor que Renault, tarde o temprano le dará la patada a los energéticos, hace sospechar.



Cuando Hamilton, dejo la comodidad de mc Laren y se la jugo con Mercedes, casi nadie sospechaba que los plata serían el equipo a batir. Yo mismo critique la decisión de Lewis como arriesgada. Pero claro, los de mercedes, tuvieron varias reuniones con Ham, en 2012 la que le contaron un pequeño secretito, y era que Mercedes tenia información privilegiada de como serian los nuevos motores y que ya estaban construyendo el que seria el mejor motor, en la nueva F1 de los motores que venia en 2014.



Pues aqui, tengo la misma sensación de lo que finalmente paso con Ham, ¿Que les habrán contado los de Honda a los RBR, para que hayan abrazado el cambio de motorista, pese a que quedan 3 años de V6T?

¿alguien de la Fia les ha dado info privilegiada de los nuevos motores?

¿habrán comprado / conseguido la piedra angular que hace correr a los V6 T ?

¿tendrán ya el motor top, para 2018, listo para ganar y se lo han ocultado a los traidores de mc laren?



No tengo ni idea, pero el paso de RBR, estoy seguro que esta encaminado a Ganar campeonatos, ¿Cuando? ¿como? y ¿por que? no lo se, pero los de RBR no juegan al los dados como hizo mclaren y a lo mejor están haciendo ahora.