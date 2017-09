por GTO » Ayer, 21:19

Bueno, lo de Kvyat no me estraña en absoluto, le dieron una oportunidad en toro rosso, y lo que ha demostrado es que no se equivocaban en absoluto cuando permutaron a Max y el Ruso.



No es un novato, sabe que está en el filo de la navaja y lleva 4 puntos mientras que su compañero lleva 48. Lo dije cuando lo bajaron del RBR y lo repito ahora, no le recuerdo una actuación que me levantara del asiento, y creo que no da la talla, ahora siquiera en Toro Rosso.



Me sorprende que Toro vaya a apostar por dos novatos en 2018 . pero no es la primera vez, y entiendo que para la pena de campeonato que esta haciendo Kvyat, prefieran que se ruede Gasly, que tiene pinta de ser un nuevo prototipo de krak de la escuela energética.