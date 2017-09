por Trupon » Ayer, 17:20

DIMITE EL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA FIA EN FÓRMULA 1

Por el cargo ocupado, Marcin Budkowski atesora información comprometida de todos los equipos.

POR SERGIO MARTÍNEZ 26 SEPTIEMBRE 2017Marcin Budkowski fue la gran apuesta de la FIA de Jean Todt para sustituir a Charlie Whiting al frente del departamento técnico de la FIA en Fórmula 1. Con menos de 40 años, el ingeniero francés de origen polaco se convertía en el pilar fundamental del futuro técnico de la Formula 1 en el futuro tras asumir su cargo en marzo de 2017 tras llevar colaborando con la FIA desde 2014 tras haber pasado por distintos equipos de Fórmula 1 como McLaren o Ferrari.Ahora, según se hace eco Autosport, Marcin ha dimitido de su cargo con efecto inmediato, por lo que se le deberá buscar un sustituto. Debido a la información confidencial que Budkowski ha manejado en los últimos tiempos, no solo sobre el futuro de la categoría sino también sobre el funcionamiento de distintos elementos de los vehículos de toda la parrilla, deberá pasar un periodo de tres meses haciendo lo que en Inglaterra se conoce como ‘gardening’, es decir, cuidando el jardín ante la imposibilidad de recalar en cualquier equipo de la Fórmula 1.Un periodo que en cualquier caso se puede antojar escaso debido a la ventaja que podría proporcionar de recalar en algún equipo de la actual parrilla y que en otras ocasiones no ha bajado del año, si bien no se ha confirmado que el hecho de que haya un equipo detrás sea el motivo de la anteriormente mencionada división.La FIA deberá ahora encontrar un sustituto a marchas forzadas, pues bien se encargó Charlie Whiting en su despedida de recalcar que se trataba de cerrar una etapa de su vida, por lo que a priori resulta inviable que el veterano británico vuelva a ocupar dicho cargo.