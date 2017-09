por Trupon » Ayer, 13:43

Temor en los equipos por posible marcha de Budkowski a Renault

El exdirector técnico de la FIA dejó su puesto hace unos días

El peligro está en que conoce los proyectos 2018 de todos los equipos

ANA VÁZQUEZ | 29 SEP 2017La noticia de este lunes de que el hasta ahora director técnico de la F1 Marcin Budkowski dejara su cargo no ha quedado ahí. El abandono de este puesto vino sin anuncio sobre su futuro y ahora los equipos de Fórmula 1 temen que termine en una de las escuderías de la parrilla, por su gran conocimiento de todos los aspectos técnicos de cada uno de los conjuntos con los que ha trabajado.El ingeniero polaco de 40 años de edad se decía que sería el sucesor de Charlie Whiting. Este año estuvo trabajando en la parte técnica de la FIA, así que conoció de primera mano los desarrollos que iban introduciendo cada uno de los equipos de Fórmula 1. También es consciente de los planes de todas las escuderías para 2018, además de ser un gran confidente del presidente de la Federación, Jean Todt.No se conocen las razones por las que esta importante figura dejó el cargo, pero preocupa y mucho que el hombre que más sabe de todos los proyectos 2018 termine en algún equipo el 1 de enero del próximo año. Sí, el 1 de enero porque cada vez que alguien deja su puesto en F1, según la legislación suiza, debe esperar un tiempo de tres meses para empezar un nuevo proyecto, exactamente lo que falta para el comienzo de la nueva campaña.PROBLEMA DE CONFIANZAUn movimiento así genera un problema de confianza de los equipos hacia la FIA, pues en realidad no saben con qué tipos de personas comparten sus secretos y podría hacer que las escuderías manejaran menos información a partir de ahora con este organismo.De acuerdo con la publicación alemana Auto Motor und Sport, Budkowski, que trabajó anteriormente con Ferrari y McLaren –en el departamento de aerodinámica–, podría ir a Renault y dedicarse allí a una importante tarea de gestión. "La gente en su posición no debe estar autorizada a trabajar para un equipo durante un año. De lo contrario, la confianza se interrumpe permanentemente", ha destacado el jefe de McLaren, Éric Boullier.Los seis equipos que componen el Grupo de Estrategia acordaron, en una reciente cita en el Pabellón Williams en Sepang, tratar este tema en la próxima reunión del Grupo de Estrategia.HORNER RESPONDEEl jefe de Red Bull, Christian Horner, asegura que ahora se enfrentan a un grave conflicto con la FIA e insta a la misma a evitar que se produzca su traspaso a Renault. Además, insiste en que éste será el tema principal de la agenda de la próxima reunión del Grupo de Estrategia."Vamos a tener un gran problema con eso si acaba en otro equipo. En estos individuos depositas una gran confianza en un cargo como en el que ha estado Budkowski. Ha estado en una posición extremadamente privilegiada, ha estado en los túneles de viento de la gente, viendo detalles íntimos de los coches del próximo año", ha comentado Horner durante la conferencia de prensa de Sepang."Creo que el hecho de que esté tres meses fuera y que aparezca en un equipo rival es totalmente inapropiado. Espero que no sea el caso y estoy seguro de que se hablará de forma seria en la próxima reunión del Grupo de Estrategia", ha añadido el británico."Es una parte importante del cargo y es vital que los equipos tengan confianza y fe en el aparato de gobierno de que pueden compartir y hablar de sus secretos técnicos y sus muchos aspectos. Esto cuesta millones y millones de euros y deberíamos tener la confianza de que esa información no puede acabar en un equipo rival", ha recordado.También coincide con él el jefe de Sauber, Fréderic Vasseur. "Necesitamos saber qué va a hacer Budkowski, es un gran problema. La FIA es totalmente consciente de todos los detalles del proyecto del equipo y si no podemos ser abiertos con la Federación, estamos ante una situación complicada. Es importante saber qué va a hacer", ha señalado.Por su parte, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha hecho un llamamiento para revisar los tiempos obligatorios a esperar en F1 entre la ocupación de un cargo y del siguiente. "Personalmente me llevo con Budkowski y le deseo éxito en su carrera, pero necesitamos revisar los tiempos entre la ocupación de un cargo y otro", ha reflexionado."Necesitamos ser transparentes con la Federación y darles acceso y para tener confianza completa con los equipos, es importante tener cierta estabilidad y entender lo rápido que alguien puede dejar la FIA y unirse a un equipo rival", ha apuntado.Por último, el jefe de operaciones de Force India, Otmar Szafnauer, lamenta no haberse enterado de este rumor antes y no contar ahora con los servicios de Budkowski. "Tres meses no creo que sea lo suficiente, si hubiéramos sabido eso hace tres meses, ¡quizás le habríamos fichado!", ha asegurado."Creo que tiene que ser un año, tiene que un tiempo lo suficientemente largo para que la tecnología que conoce no sea obsoleta, pero tampoco esté a la vanguardia. Hay unas reglas deportivas que nos prohíben vender los coches actuales por exactamente la misma razón", ha apuntado para finalizar.