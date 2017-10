por vx2war » hace 35 minutos

Fernando Alonso se pregunta cómo debe ser tener el mejor monoplaza de la parrilla, porque remarca que incluso en los años de sus dos campeonatos del mundo -2005, 2006- no dispuso del mismo.Alonso es el protagonista de infinidad de historias estas semanas, en tanto que su futuro con el equipo McLaren todavía no está resuelto. Su jefe de equipo, Eric Boullier, no se atreve a pronunciarse sobre qué ocurrirá aunque sí señala que el nuevo contrato está siendo redactado.El asturiano se fue a McLaren en busca de un monoplaza ganador, porque no lo podía encontrar en Ferrari. Cree que nunca ha tenido el mejor coche de la parrilla."Para ser honesto, nunca tuve el mejor coche cuando gané mis títulos, así que no sé cómo es la situación cuando tienes el mejor coche", ha asegurado Alonso, en una entrevista concedida a la página web oficial de la Fórmula 1.Fernando no aclara nada sobre su futuro. Sí ha dejado entrever que podría hacer un anuncio después del GP de Japón."Sigue igual que en Singapur. Todavía está en curso, estamos hablando. Mi intención es estudiar todo para ver que tenemos un paquete competitivo. Quiero ser competitivo en 2018, y sé que el equipo tiene todos los ingredientes para ser competitivo", expresó para concluir.Por último, Fernando también expresó su punto de vista sobre el accidente ocurrido en la salida de Singapur. "Creo que no hay que culpar a nadie. Sí, fue una oportunidad perdida para Ferrari, porque fueron muy fuertes todo el fin de semana. Ahora hay una clara ventaja para Lewis, pero aún quedan seis carreras por delante y todo puede pasar", agregó.