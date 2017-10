por GTO » Ayer, 15:30

Hay que aceptar los resultados de las decisiones", añadeBrown: "Si Honda empieza a ganar en 2018, quedaremos como tontos"El CEO de McLaren, Zak Brown, ha analizado, en 'RACER' la ruptura del acuerdo entre la escudería británica y el motorizador Honda que se anunció oficialmente hace unas semanas y que había sido adelantado por MARCA los meses previos.Honda en 2018: "Obviamente si Honda comienza a ganar en 2018 y nosotros no, pareceremos tontos pero creo que cada uno tiene que tomar sus decisiones, mantenerte en ellas y aceptar los resultados que vengan".Cada uno tiene que tomar sus decisiones y aceptar los resultados"Zak Brown, CEO de McLarenEl riesgo de decidir: "Creo que en el momento en que tomas una decisión siempre hay un elemento de ¿Y si nos hemos equivocado? Pero creo que cada uno tiene que hacer sus deberes y esta ha sido una decisión de grupo que no ha sido sencilla".No mirar atrás: "Es parecido a Indianápolis. Había quién decía ¿Y si Alonso se lesiona? ¿Y si perdemos una gran oportunidad en Mónaco? pero afortunadamente pilotó perfecto y Button empezó desde el pit-lane. Tenemos que seguir adelante y no mirar atrás".Al tomar una decisión siempre hay un elemento de ¿Y si nos hemos equivocado?"Zak Brown, CEO de McLarenRelación sana: "Intentamos todo lo que pudimos. La relación, al contrario de lo que se piensa o se haya dicho, ha sido muy sana. Ellos están tan frustrados y decepcionados como nosotros. La relación sigue siendo sana".